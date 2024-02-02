東張西望︱ 荃灣豬肉檔店主撞樣姜濤成熱話　網民認為似另一MIRROR成員

▲ 街市肉檔張先生與MIRROR人氣成員姜濤「撞樣」！

《東張西望》的「東張女神」有時也會到街市做訪問，日前一集的焦點就落於楊屋道街市肉檔負責人張先生身上，事關他在節目播出後被指「撞樣」MIRROR人氣成員姜濤！

大家又覺得張先生與姜濤相似嗎？有網民就呼籲張生不要除下口罩，認為他都是保留一些幻想空間予大家更好。

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肉檔出現姜濤2.0？

日前，《東張西望》講到荃灣大河道一間豬肉檔有老鼠在晚上出沒狂吃肉，「東張女神」梁菁琳就與攝製組到肉檔了解事件。

肉檔負責人張先生在受訪時戴著口罩，但看得出相當年輕，而只露出上半臉又的確與姜濤有幾分相似。

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網民：似Ian多啲

節目播出後，已有不少網民對「肉檔姜濤」作討論，有人就認為張生與MIRROR的陳卓賢（Ian）、林日曦更為相似。

網民留言道：「另一個豬肉威？除咗個口罩就馬上打回原形？」、「點解而家啲肉類切割師咁靚仔？」、「有冇人見過佢除口罩個樣」、「大眼版Ian」、「又係荃灣 又係豬肉檔主...真係橋唔怕舊...」、「男人剪到嗰頭咁，再加個口罩都似啦」。

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「肉檔AK」劉宋威

在去2022年5月，荃灣街市豬肉檔意外發掘了貌似MIRROR成員AK的劉宋威（威威），短短數星期爆紅到有應援團、拍廣告，更吸引不少女士一睹威威風采，特意前往荃灣街市買豬肉，更有指有人為集郵不惜一次購買過數百元豬肉。

威威後來曾「除罩」拍廣告，廣告播出後其人氣暴跌、連環被爆負面新聞，現時的他已回歸平淡、繼續在肉檔工作，其IG最後一則帖文是2022年8月15日發布。

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