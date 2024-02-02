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《香港經濟日報》TOPick新聞「國民教育及國家安全教育講座/工作坊」一站式中小學到校服務方案

《國民教育及國家安全教育》《媒體資訊素養》、《校園．好精神》、《家長學生．好精神》、《優質教育基金》、《我的行動承諾》、《國民教育》、《國家安全教育》、《媒體和資訊素養教育》、《高才通》

中小學 13:26 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

【國民教育/國家安全教育/我的行動承諾加強版撥款】國民教育及國家安全教育《香港經濟日報》TOPick緊貼幼稚園、小學、中學及教育界發展，為全港中/小學度身訂造「國民教育及國家安全教育」支援，提供一站式包括學生、家長或教師講/工作坊或活動，例如了解中華文化傳統、認識中國朝代史等。

TOPick舉辦的國民教育講座/工作坊/活動系列充滿中華特色，由對國情、中華文化有深入了解的資深教育界專家/學者主講，講題亦可依校情而度身訂做。

1. 傳統文化工作坊

  • 彩虹書法
  • 畫臉譜/臉譜製作
  • 中國鼓
  • 麵粉公仔
  • 華服填色
  • 燈籠製造
  • 印刷術、造紙術
  • 糖畫
  • 變臉表演
  • 叮叮糖/糖蔥餅/龍鬚糖
    • 點擊圖片放大

    2. 中華文化課程

  • 中式主題遊戲工作坊: 遊戲中體驗中國傳統文化及習俗，廿四節氣、唐詩等
  • 歷史專題講座: 歷史事件及人物專題講解
    • 點擊圖片放大

    3. 國民教育講座 (講題亦可依校情度身訂做)

    由專家講解中國歷史講座，讓學生通過批判思考的過程，反思歷史上的重要事件。

    中學 :
    「不廢江河萬古流：中港關係三千年」
    「中國古代建築及吉祥圖案」

    小學 :
    「灣區名人逐個捉」
    「上天下海 : 我國航天與深淵科技發展」

    教師 :
    「香港國史教學： 前世與今生」
    「天問問天﹕中國古今航天科技」

    TOPick亦可度身訂造「全方位學校推廣計劃 」，為學校度身訂造推廣方案，包括專業記者編採寫。另提供多元活動一站式承辦到校服務及推廣計劃，協助學校善用各項津貼計劃，如參觀香港經濟日報、參觀香港經濟日報集團旗下印刷廠。

    詳情: 《香港經濟日報》TOPick新聞呈獻：全方位學校推廣計劃-連結新世代父母【線上線下同步推廣】

    立即查詢: TOPick教育部

    電話: 2565 4424

    WhatsApp: 5209 9011

    電郵: topick.mktg@hket.com

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