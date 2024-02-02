【國民教育/國家安全教育/我的行動承諾加強版撥款】國民教育及國家安全教育《香港經濟日報》TOPick緊貼幼稚園、小學、中學及教育界發展，為全港中/小學度身訂造「國民教育及國家安全教育」支援，提供一站式包括學生、家長或教師講/工作坊或活動，例如了解中華文化傳統、認識中國朝代史等。

TOPick舉辦的國民教育講座/工作坊/活動系列充滿中華特色，由對國情、中華文化有深入了解的資深教育界專家/學者主講，講題亦可依校情而度身訂做。

1. 傳統文化工作坊

彩虹書法 畫臉譜/臉譜製作 中國鼓 麵粉公仔 華服填色 燈籠製造 印刷術、造紙術 糖畫 變臉表演 叮叮糖/糖蔥餅/龍鬚糖 ▼ 點擊圖片放大

2. 中華文化課程

中式主題遊戲工作坊: 遊戲中體驗中國傳統文化及習俗，廿四節氣、唐詩等 歷史專題講座: 歷史事件及人物專題講解 ▼ 點擊圖片放大

3. 國民教育講座 ( 講題亦可依校情度身訂做)

由專家講解中國歷史講座，讓學生通過批判思考的過程，反思歷史上的重要事件。

中學 :

「不廢江河萬古流：中港關係三千年」

「中國古代建築及吉祥圖案」

小學 :

「灣區名人逐個捉」

「上天下海 : 我國航天與深淵科技發展」

教師 :

「香港國史教學： 前世與今生」

「天問問天﹕中國古今航天科技」

TOPick亦可度身訂造 「全方位學校推廣計劃 」，為學校度身訂造推廣方案，包括專業記者編採寫。另 提供 多元活動一站式承辦到校服務及推廣計劃，協助學校善用各項津貼計劃，如 參觀香港經濟日報、 參觀香港經濟日報集團旗下印刷廠。

詳情: 《香港經濟日報》TOPick新聞呈獻：全方位學校推廣計劃-連結新世代父母【線上線下同步推廣】