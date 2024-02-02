《香港經濟日報》TOPick新聞「國民教育及國家安全教育講座/工作坊」一站式中小學到校服務方案
《國民教育及國家安全教育》《媒體資訊素養》、《校園．好精神》、《家長學生．好精神》、《優質教育基金》、《我的行動承諾》、《國民教育》、《國家安全教育》、《媒體和資訊素養教育》、《高才通》
中小學 13:26 2024/02/02
【國民教育/國家安全教育/我的行動承諾加強版撥款】國民教育及國家安全教育《香港經濟日報》TOPick緊貼幼稚園、小學、中學及教育界發展，為全港中/小學度身訂造「國民教育及國家安全教育」支援，提供一站式包括學生、家長或教師講/工作坊或活動，例如了解中華文化傳統、認識中國朝代史等。
TOPick舉辦的國民教育講座/工作坊/活動系列充滿中華特色，由對國情、中華文化有深入了解的資深教育界專家/學者主講，講題亦可依校情而度身訂做。
1. 傳統文化工作坊
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2. 中華文化課程
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3. 國民教育講座 (講題亦可依校情度身訂做)
由專家講解中國歷史講座，讓學生通過批判思考的過程，反思歷史上的重要事件。
中學 :
「不廢江河萬古流：中港關係三千年」
「中國古代建築及吉祥圖案」
小學 :
「灣區名人逐個捉」
「上天下海 : 我國航天與深淵科技發展」
教師 :
「香港國史教學： 前世與今生」
「天問問天﹕中國古今航天科技」
TOPick亦可度身訂造「全方位學校推廣計劃 」，為學校度身訂造推廣方案，包括專業記者編採寫。另提供多元活動一站式承辦到校服務及推廣計劃，協助學校善用各項津貼計劃，如參觀香港經濟日報、參觀香港經濟日報集團旗下印刷廠。
詳情: 《香港經濟日報》TOPick新聞呈獻：全方位學校推廣計劃-連結新世代父母【線上線下同步推廣】
立即查詢: TOPick教育部
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