小兒藥浴｜小孩生病拒服藥？　3類小兒常用藥浴助紓緩　拆解5大藥浴安全貼士

小朋友生病，家長固然擔心，然而不願意乖乖服藥的小朋友更使家長「頭痕」！小朋友抗拒服藥，家長在旁循循善誘，軟硬兼施，似乎是很多家長似曾相識的畫面，此時中醫的「藥浴」就能大派用場。

最新影片:

甚麼是小兒藥浴？

小兒藥浴在中國歷史悠久，起源於殷商時期，最早記載藥浴療法的典籍是馬王堆漢墓出土的醫書《五十二病方》，其中就有治嬰兒癲癇的藥浴方。小兒藥浴是利用中藥煎水，濾渣取液，選擇適當溫度，洗浴全身或患部的一種中醫治療方法。它屬中醫外治法的範疇，借助水的特性將相關的藥物溶於水中，採用溫熱法（即選擇一定的溫度）使藥物透過皮膚、穴位等直接進入經絡、血脈，分布全身，通過物理效應與藥理效應發揮治療作用，在泡澡中達到防病治病的功效。

現代藥理也證實，小兒藥浴後能提高血液中某些免疫球蛋白的含量，增強機體的活力和抗病力。小兒藥浴本著利用中藥作用於嬰幼兒全身肌表、經皮膚吸收、循行經絡血脈、內達臟腑、協調臟腑、由表及裡，調整陰陽、通行氣血、濡養全身等功效使嬰幼兒腎氣充、脾氣實、肺氣足、茁壯成長。

常用的小兒藥浴適應症

【防感藥浴】

處方：荊芥、防風、蘇葉、黑墨草、羌活、川芎、柴胡、桑柏葉、淡竹葉等加減

適應症：用於鼻塞，流涕，咳嗽，噴嚏等症狀。

【清熱利濕藥浴】

處方：金銀花、薄荷、穿心蓮、黃柏、馬齒莧等加減。

適應症：用於濕熱引致的疹子。

【健脾消食藥浴】

藥物：太子參、生白朮、茯苓、山藥等加減

適應症：用於脾胃虛弱，不思飲食，脘腹脹滿，面色少華，大便稀散，舌苔厚白等症狀。

小兒藥浴注意事項

在進行小兒藥浴時，需要注意以下事項：

1. 使用適合的中藥材：在註冊中醫師的指導下選擇適合小兒的中藥材，以確保安全和療效。

2. 控制浸泡時間和水溫：小兒的皮膚較為敏感，應控制藥浴的時間和水溫，藥浴溫度一般建議37-40℃，夏天可偏37℃，冬天可稍偏40℃，浸泡時間一般為10-20分鐘，避免過久或溫度過高引起不適。

3. 注意衛生：使用乾淨合適的容器，皮膚破損不宜藥浴。

4. 確保小兒的安全：在藥浴過程中，確保小兒的安全，避免滑倒或溺水等事故發生。

5. 不宜藥浴的情況：飯後1小時內、過飢過飽、小兒哭鬧嚴重或狀態不佳時，均不宜藥浴。有基礎疾患的患兒則需諮詢醫生後方可使用。

總的來說，小兒藥浴能讓小朋友在輕鬆的泡澡中防病治病，唯每位小朋友的體質和需要不同，具體使用情況請諮詢註冊中醫師。

撰文：註冊中醫師梁靜知 香港防癆會-香港大學中醫診所暨教研中心（南區）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm