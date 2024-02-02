英國研究｜最年輕患者僅38歲　阿茲海默症驚現人傳人　揭經一特殊途徑感染【附認知障礙症常見症狀】

▲ 英國一項研究發現阿茲海默症（Alzheimer’s）出現「人傳人」的罕見案例，最年輕的患者年僅38歲。

老人癡呆都可以傳染？英國一項研究發現阿茲海默症（Alzheimer’s）出現「人傳人」的罕見案例，研究發現5名成年人數十年前從死者身上接受生長激素治療後，陸續出現老人癡呆症狀，最年輕的患者年僅38歲，研究首次提供了活人可以從外來物「感染」阿茲海默症的證據。

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該項研究報告於周一（29日）發表在《自然醫學》雜誌，首次提供了活人可以從外來物「感染」阿茲海默症的證據。5名案例患者幼年時因體內缺乏生長激素，於1959至1985年間分別從死者身上接受腦下垂體生長激素進行治療，其後出現阿茲海默症症狀，懷疑是因為所接受的生長激素受污染導致。當中3人的大腦掃描結果與診斷一致，2名患者則驗出符合阿茲海默症的生物標記，最年輕的患者只有38歲。

研究人員推測，患者之所以會患上阿茲海默症，是因為所接收的生長激素中含有β澱粉樣蛋白，繼而觸發早發性癡呆症狀。醫學界一直認為，β澱粉樣蛋白在大腦中形成斑塊，是引發阿茲海默症的關鍵原因。研究人員強調，這是非常特殊的案例，現時仍未發現阿茲海默症可經病毒或細菌傳播，公眾毋須擔心。

事實上，生物激素治療早在數十年前便已出現過問題。研究報告提到，1959至1985年間，英國至少有1848名患者接收來自死者腦下垂體的生長激素，當時美國也有人採用這種治療方式。然而，部分患者在接受治療後陸續患上罕見的腦部疾病庫賈氏病（Creutzfeldt-Jakob disease, CJD），更有人因而死亡，所以該療法自1985年起禁用，一路持續至今。

負責這項研究的倫敦大學學院普粒子疾病研究所所長John Collinge就表示，雖然研究顯示阿茲海默症在某種特定情況下可以傳播，但一般的日常接觸並不存在染病風險，尤其案例中的醫療手法已停用數十年，公眾毋須過度擔心。

拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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