過關罰款丨內地男帶6包煙經羅湖返港　驚訝被罰呢個數大呻：同事帶7條都無事

▲ 男網民帶6包煙過關，怎料被海關扣查，最終需繳付罰款。（香港經濟日報資料圖片）

農曆新年將至，不少港人都會北上辦年貨，不過要小心帶了限制品回港，會被沒收之餘，還要繳付罰款。近日，有男網民在小紅書表示，早前帶了6包香煙經羅湖口岸返港，怎料被海關帶往「小黑屋」檢查，最終要繳上逾3千元的罰款和煙草稅，交罰款時更發現不少人有同一經歷，他坦言「好後悔」並提醒大家不要存有僥倖心態。網民紛紛留言指，不論是回港還是返港，羅湖口岸的檢查也非常嚴格。

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日前，該名男網民於小紅書發文表示，1月22日下午經羅湖口岸回香港，當時帶了6包香煙，過機檢查時沒有出現任何問題，但正當他離開時，被海關截查帶到「小黑屋」。3名關員對他進行全身檢查，翻查全身衣物和隨身物品，最終發現6包香煙，罰款2,000元，由於香煙數量超出原本應繳稅268.14元，因此罰5倍變成1,340.7元，合共繳交3,340.7元。

▲ 男網民最终被罰$3,340.7。（小紅書圖片）

樓主表示「心疼死了，沒有現金，銀行卡可以提款」，又指排隊交錢時發現不少人有同等經歷，慨嘆「羅湖口岸抽查的特別多…好後悔」，提醒大家不要存有僥倖心理。他換算了一下罰款，發現平均每支煙要55元，抱怨道：「我同事帶了7條，沒被查」、「我之前都有帶過，沒想到一下子就翻船了」、「上次去珠海玩帶了一條也沒人查」。

帖文一出，引來網民紛紛留言，指羅湖口岸檢查非常嚴格，「羅湖超嚴的，不管是回港還是回大陸」、「進入香港超過19枝煙已經算是犯罪，沒讓你去坐監已經是僥倖」、「帶這個數量的煙本來就很奇怪，只能說你自己也有問題」、「這煙比仙氣還貴」。

海關違禁品及受管制物品

為防止市民或旅客攜帶違禁品及受管制物品，本港海關曾製作相關指南供市民參閱，以下為部分違禁品及受管制物品：

煙草類

凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶煙草產品進入香港，供其本人自用：

- 19支香煙

- 1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克

- 25克其他製成煙草

另類吸煙產品類（如加熱煙、電子煙、草本煙）

進口另類吸煙產品，包括器具，或其零件及配件，用於該器具以產生氣霧的任何物質，例如加熱煙枝、電子煙油，以及草本煙，即屬違法。經香港國際機場過境的人士可獲豁免。

酒類

凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶1升酒精濃度以量計多於30%的烈酒進入香港，供其本人自用。持香港身份證的旅客，則必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。

野味、肉類、家禽及蛋類

旅客攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證機關簽發的衞生證明書及 / 或沒有食物環境衞生署的事先書面批准，均屬違法。

配方奶粉類

旅客攜帶供36個月以下嬰幼兒食用的配方粉 (包括奶粉或豆奶粉）出境，如沒有獲發出口許可證或獲得豁免，均屬違法。

不過奶粉類亦含一般豁免事項。年滿16歲旅客如在過去24小時內不曾出境便可獲豁免，每人可攜帶不超過1.8公斤的配方粉（以淨重計，約等於兩罐份量）。

藥物類

旅客攜帶藥物進出香港，須出示由衛生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能被檢取。然而，若旅客在其個人隨身行李內攜帶合理數量的藥物以供自用，則可獲豁免。常見例子有抗生素、壯陽藥、止痛藥等。

現金類

經指明管制站抵達香港的旅客，如管有大量（即總值高於12萬港元）的貨幣及不記名可轉讓票據（當中包括旅行支票、不記名支票、承付票、不記名債劵、匯票及郵政票），須使用紅色通道向海關人員作出書面申報。

寵物及植物類

進口動物、植物（獲豁免除外）、植物病蟲害以及泥土，必須持有漁農自然護理署預先簽發的許可證、牌照及授權書。不過亦有一般豁免物品，在香港以外的任何中國地方生產，以及從該等地方進口的植物無需進口許可證，切花及供食用的水果及蔬菜的進口亦獲豁免。

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責任編輯：王明芳