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健康診症室｜癦痣屬良性腫瘤　現5大特徵疑病變勿亂脫　醫生：恐癌變擴散危害生命

醫生診症室 16:00 2024/02/04

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農曆新年快到，傳統上不少香港人會因美觀或玄學的理由，在歲晚脫癦以改變一下面相。不過，皮膚科專科醫生劉顏銘接受訪問時提醒，癦痣其實有很多種，並非每種都可以隨便脫掉。

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劉顏銘醫生分享指，癦其實是屬於腫瘤的一種，「雖然大部分癦都是良性，但也有部分帶有皮膚癌病變，甚至根本是黑色素瘤，若貿貿然脫掉，很可能只是消除了皮膚表面的黑色素，但卻遺下皮膚癌細胞，以致更難發現有皮膚癌，變成延誤診斷。黑色素瘤是最嚴重的皮膚癌，是黑色素細胞的癌變，會在不知不覺中快速增生及擴散，延誤治療會危害生命。」

她提醒，市民平日應留意自己皮膚上的癦有否以下ABCDE五個疑似黑色素瘤皮膚癌病變的可疑特徵：

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她表示：

「如果癦出現上述的可疑變化，不但不可隨便脫掉，更應盡早找皮膚科醫生檢查。身體有癦的市民，亦可每隔一年找皮膚科醫生定期檢查全身的癦有否異常變化，以策安全。」

劉醫生指出，如果屬於良性癦，其中較常用的方法是以二氧化碳（CO2）激光替病人脫癦，淺層的癦較為適合，但可能需要做幾次才可把癦脫清。至於若癦有以上ABCDE的可疑特徵，則應以手術方法切除並進行皮膚活組織切片檢查，以排除黑色素瘤。

此外，部分美容院會用帶腐蝕性的藥水把癦腐蝕和破壞，但這方法有機會灼傷皮膚，而且藥水滲透皮膚的深度難以準確掌握，一旦藥水滲透皮膚過深便有機會留下永久疤痕。若錯塗藥水於帶有癌變的癦，更會遺下皮膚癌細胞，延誤診斷及治療，建議有意脫癦的人士應詳細諮詢醫生。

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