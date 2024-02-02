農曆新年2024︱人頭馬邑想列車體驗店登場　新春設大師班分享品酒知識

Rémy Martin人頭馬「邑想列車」快閃體驗店即日至2月19日登陸尖沙咀圓方，璀璨的法式摩登列車將人頭馬XO等經典佳釀帶到一眾干邑愛好者的身邊，呈現一場跨越空間的沉浸式「邑想」旅程。

踏入列車中，Rémy Martin人頭馬300年的傳承匠心一一呈現：首先是列車的核心控制台，作為Rémy Martin人頭馬風土體驗區，弧形展台上展示有關大、小香檳區的知識，培育出優質葡萄的白堊土陳列於此，傳達着佳釀源自風土的意思，讓來賓瞭解到保護風土環境的重要性。

▲ 人頭馬「邑想列車」駛入尖沙咀圓方

來賓還可以通過認識Rémy Martin人頭馬的釀造工藝，領略隨時光匯聚而成的「生命之水」的非凡魅力。

時光匠心和風土饋贈組成了「邑想列車」的「燃料」，為干邑之旅的前行源源不斷地供應能量，向追求卓越的未來行進；控制台旁的車廂行李架陳列着Rémy Martin人頭馬旗下三款經典產品，每一款都散發着專屬於時光佳釀的風韻。

▲ 衛詩雅以Rémy Martin人頭馬XO適合搭配各式新年美食。

品牌於2月1日舉行開幕典禮，邀請演員陳家樂及衛詩雅，聯同人頭馬君度集團代表主持儀式，見證干邑探尋之旅正式啟程。

整個活動期間，Rémy Martin人頭馬聯同著名酒吧PENICILLIN BAR及LOCKDOWN攜手呈獻兩款以Rémy Martin人頭馬V.S.O.P調製的特色雞尾酒：Working to Restore及Express Highball，讓來賓享受從優質香檳區干邑變化而成、層次豐富的香醇品味。

▲ 陳家樂指芳醇的美酒正是心水之選！

此外，大會亦提供干邑大師班，由專人分享釀製及品嚐干邑的知識。