  • 24°C
香港時間 : 2024202日 (週五) 15:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農曆新年2024︱人頭馬邑想列車體驗店登場　新春設大師班分享品酒知識

休閒消費 13:55 2024/02/02

分享：

分享：

熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

Rémy Martin人頭馬「邑想列車」快閃體驗店即日至2月19日登陸尖沙咀圓方，璀璨的法式摩登列車將人頭馬XO等經典佳釀帶到一眾干邑愛好者的身邊，呈現一場跨越空間的沉浸式「邑想」旅程。

踏入列車中，Rémy Martin人頭馬300年的傳承匠心一一呈現：首先是列車的核心控制台，作為Rémy Martin人頭馬風土體驗區，弧形展台上展示有關大、小香檳區的知識，培育出優質葡萄的白堊土陳列於此，傳達着佳釀源自風土的意思，讓來賓瞭解到保護風土環境的重要性。

人頭馬「邑想列車」駛入尖沙咀圓方

來賓還可以通過認識Rémy Martin人頭馬的釀造工藝，領略隨時光匯聚而成的「生命之水」的非凡魅力。
時光匠心和風土饋贈組成了「邑想列車」的「燃料」，為干邑之旅的前行源源不斷地供應能量，向追求卓越的未來行進；控制台旁的車廂行李架陳列着Rémy Martin人頭馬旗下三款經典產品，每一款都散發着專屬於時光佳釀的風韻。

衛詩雅以Rémy Martin人頭馬XO適合搭配各式新年美食。

品牌於2月1日舉行開幕典禮，邀請演員陳家樂及衛詩雅，聯同人頭馬君度集團代表主持儀式，見證干邑探尋之旅正式啟程。

整個活動期間，Rémy Martin人頭馬聯同著名酒吧PENICILLIN BAR及LOCKDOWN攜手呈獻兩款以Rémy Martin人頭馬V.S.O.P調製的特色雞尾酒：Working to Restore及Express Highball，讓來賓享受從優質香檳區干邑變化而成、層次豐富的香醇品味。

陳家樂指芳醇的美酒正是心水之選！

此外，大會亦提供干邑大師班，由專人分享釀製及品嚐干邑的知識。

相關文章

農曆新年2024丨Red Bull限定魚蝦蟹禮盒　新春玩遊戲即可換領
13:30 2024/02/01
農曆新年2024丨Red Bull限定魚蝦蟹禮盒　新春玩遊戲即可換領
農曆新年2024｜全港10大姻緣寺廟推介　金花娘娘有求必應+黃大仙月老手繩
今日 12:43
農曆新年2024｜全港10大姻緣寺廟推介　金花娘娘有求必應+黃大仙月老手繩
農曆新年2024︱龍年行大運年廿八至初九15項必知禁忌　初一食呢樣野隨時窮足一年
今日 12:21
農曆新年2024︱龍年行大運年廿八至初九15項必知禁忌　初一食呢樣野隨時窮足一年

你可能感興趣

農曆新年2024丨Red Bull限定魚蝦蟹禮盒　新春玩遊戲即可換領
13:30 2024/02/01
農曆新年2024丨Red Bull限定魚蝦蟹禮盒　新春玩遊戲即可換領
農曆新年2024｜全港10大姻緣寺廟推介　金花娘娘有求必應+黃大仙月老手繩
今日 12:43
農曆新年2024｜全港10大姻緣寺廟推介　金花娘娘有求必應+黃大仙月老手繩
農曆新年2024︱龍年行大運年廿八至初九15項必知禁忌　初一食呢樣野隨時窮足一年
今日 12:21
農曆新年2024︱龍年行大運年廿八至初九15項必知禁忌　初一食呢樣野隨時窮足一年
農曆新年 著數優惠 商場活動 演員 香檳 衛詩雅 陳家樂

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍