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退休生活｜200蚊月租杭州3層獨立屋生活寫意　69歲港婦不願回港：香港根本搵唔到

休閒消費 11:14 2024/02/04

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

一名年近7旬的港婦退休後搬到上海的小古村生活，以月租不到200元的價錢租住一間3層高的獨立屋，閒來找朋友飲茶、閒逛，生活逍遙。

香港租金貴、物價高，究竟要有多少錢才敢退休呢？一名年近7旬的港婦退休後搬到上海的小古村生活，以月租不到200元的價錢租住一間3層高的獨立屋，閒來打理民宿的生意、看話劇、找朋友飲茶，生活逍遙的她坦言，

在香港係沒有辦法找一個這樣的空間。

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這名港婦名梁姐年69歲，她的故事經由小紅書一位博主「Anson安森森」道出來。Anson指出，梁姐一個人在杭州桐廬的小村裡居住了5年多，養了兩隻貓陪伴自己。

梁姐居住的是一棟3層高的房子，一年租金2000元，除開一個月只需約167元的價錢。她透露，未搬進去前，房子的狀態甚為破舊，最後花了10萬元去裝修。不過，梁姐認為仍然是「抵到爛」，

住了5年半，平均下來，你在上海租個床位都不行啦。

除了住宿成本低，梁姐更被當地的民風所吸引。當她招待Anson到家中拍攝時，Anson驚訝大門並沒有上鎖，梁姐則笑笑口回道，「不用鎖的，這裡很安全。」此外，梁姐更指出，中國農村近年的發展有大大的進步，

現在整齊又乾淨，網絡、快遞全部都沒問題，那你有什麼好抱怨？

在杭州，梁姐開了一間以中國傳統文化為題的民宿，花費了300百多萬元打造而成。在不用工作的時候，梁姐會看書或在村子裡閒逛，有時更會到上海看話劇、找朋友飲茶，她坦言，

這些在香港真的是看不到了。

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從繁華的鬧市搬到平淡的田園生活，梁姐認為這是一種「回歸」，更透露自己不願意回港。明年便70歲的她，認為這正是精彩人生的開始，

在人生下半場的第二場，做自己喜歡的事，樂在其中。

影片的最後，梁姐指著家中牆上的一個掛飾的一句話「Live in the present and make it so beautiful, it will be worth remembering」，她向Anson解說，

人要活在當下，是一件很美好的事情，是值得回憶的。

相信，這也是梁姐的對生活抱有的態度。

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責任編輯︰陳珈希

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