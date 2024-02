退休生活｜200蚊月租杭州3層獨立屋生活寫意　69歲港婦不願回港：香港根本搵唔到

▲ 一名年近7旬的港婦退休後搬到上海的小古村生活,以月租不到200元的價錢租住一間3層高的獨立屋,閒來找朋友飲茶、閒逛,生活逍遙。

香港租金貴、物價高,究竟要有多少錢才敢退休呢?一名年近7旬的港婦退休後搬到上海的小古村生活,以月租不到200元的價錢租住一間3層高的獨立屋,閒來打理民宿的生意、看話劇、找朋友飲茶,生活逍遙的她坦言,

在香港係沒有辦法找一個這樣的空間。

最新影片推介︰

這名港婦名梁姐年69歲,她的故事經由小紅書一位博主「Anson安森森」道出來。Anson指出,梁姐一個人在杭州桐廬的小村裡居住了5年多,養了兩隻貓陪伴自己。

梁姐居住的是一棟3層高的房子,一年租金2000元,除開一個月只需約167元的價錢。她透露,未搬進去前,房子的狀態甚為破舊,最後花了10萬元去裝修。不過,梁姐認為仍然是「抵到爛」,

住了5年半,平均下來,你在上海租個床位都不行啦。

除了住宿成本低,梁姐更被當地的民風所吸引。當她招待Anson到家中拍攝時,Anson驚訝大門並沒有上鎖,梁姐則笑笑口回道,「不用鎖的,這裡很安全。」此外,梁姐更指出,中國農村近年的發展有大大的進步,

現在整齊又乾淨,網絡、快遞全部都沒問題,那你有什麼好抱怨?

在杭州,梁姐開了一間以中國傳統文化為題的民宿,花費了300百多萬元打造而成。在不用工作的時候,梁姐會看書或在村子裡閒逛,有時更會到上海看話劇、找朋友飲茶,她坦言,

這些在香港真的是看不到了。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

從繁華的鬧市搬到平淡的田園生活,梁姐認為這是一種「回歸」,更透露自己不願意回港。明年便70歲的她,認為這正是精彩人生的開始,

在人生下半場的第二場,做自己喜歡的事,樂在其中。

影片的最後,梁姐指著家中牆上的一個掛飾的一句話「Live in the present and make it so beautiful, it will be worth remembering」,她向Anson解說,

人要活在當下,是一件很美好的事情,是值得回憶的。

相信,這也是梁姐的對生活抱有的態度。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季,TOPick推出中英數常免費試題下載區,立即下載免費試題備戰測考:中英數常試題

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰陳珈希