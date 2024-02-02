【交通意外】九龍塘的士私家車相撞 兩名乘客輕傷送院 社會 14:06 2024/02/02 分享： 分享： 熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區 ▲ （Facebook馬路的事 即時交通資訊台截圖） 九龍塘發生交通意外。今日（2日）中午12時06分，九龍塘界限街及勵德街交界，一輛的士與一輛私家車相撞。的士被推上行人路，夾在私家車及路邊欄杆之間，損毀嚴重。大批消防員趕至現場，將被困的士內司機及乘客救出，兩名乘客輕傷，由救護車送院治理。 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 記者：吳穎嵛 相關文章 【天降石屎】灣仔大快活天花石屎塌下 收銀女工被擊中送院 今日 13:13 【天降石屎】灣仔大快活天花石屎塌下 收銀女工被擊中送院 【珍惜生命】灣仔東基大廈財困女危站 家人報案及時救回送院 今日 13:16 【珍惜生命】灣仔東基大廈財困女危站 家人報案及時救回送院 【黎智英案】張劍虹作供完畢 《蘋果》前副社長陳沛敏下午作供 今日 13:18 【黎智英案】張劍虹作供完畢 《蘋果》前副社長陳沛敏下午作供 【交通意外】尖沙咀圓方單車的士相撞 非華裔漢重傷送院 今日 13:45 【交通意外】尖沙咀圓方單車的士相撞 非華裔漢重傷送院 你可能感興趣 【天降石屎】灣仔大快活天花石屎塌下 收銀女工被擊中送院 今日 13:13 【天降石屎】灣仔大快活天花石屎塌下 收銀女工被擊中送院 【珍惜生命】灣仔東基大廈財困女危站 家人報案及時救回送院 今日 13:16 【珍惜生命】灣仔東基大廈財困女危站 家人報案及時救回送院 【黎智英案】張劍虹作供完畢 《蘋果》前副社長陳沛敏下午作供 今日 13:18 【黎智英案】張劍虹作供完畢 《蘋果》前副社長陳沛敏下午作供 交通事故 消防員 的士 九龍塘 交通