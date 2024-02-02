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【交通意外】九龍塘的士私家車相撞　兩名乘客輕傷送院

社會 14:06 2024/02/02

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（Facebook馬路的事 即時交通資訊台截圖）

九龍塘發生交通意外。今日（2日）中午12時06分，九龍塘界限街及勵德街交界，一輛的士與一輛私家車相撞。的士被推上行人路，夾在私家車及路邊欄杆之間，損毀嚴重。大批消防員趕至現場，將被困的士內司機及乘客救出，兩名乘客輕傷，由救護車送院治理。

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記者：吳穎嵛

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