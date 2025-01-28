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農曆新年2025︱拜年問候「幾時結婚」不是第一名　過年10大長輩問候地雷問題

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 21 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

台灣「yes123求職網」公布一項調查，羅列出過時過節10大令人尷尬的「難題」。

【農曆新年/蛇年/拜年】農曆新年將至，親戚拜年聚首一堂，少不免會被問上許多令人尷尬的問題。台灣「yes123求職網」公布一項調查，羅列出過年10大「難題」，「幾時結婚」並非排在首位，而有關工作、人工的問題，才是受訪者最怕被問到的問題。

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台灣「yes123求職網」於早前公布關於過年的調查，其中一部分是最害怕被親戚問到的問題如下：

在做什麼工作？哪裡上班啊？42.3%
現在薪水多少啊？夠用嗎？41.4%
年終獎金幾個月啊？40.5%
有沒有正在交往的對象啊？36.3%
打算什麼時候結婚？34.9%
要不要幫你介紹男（女）朋友？34%
買房子了沒？買車了沒？30.3%
打算什麼時候生小孩？29.4%
工作（公司）穩不穩定？老闆（主管）人好不好？28.1%
工作太忙，變胖（瘦）了啊？25%

調查亦分享，每逢過年春節期間，最令打工仔煩惱的10件事，則排名如下：

發紅包的對象與金額多寡39.2%
景點與餐廳總是人擠人38.3%
到處塞車與找停車位的問題37.4%
和親戚的人際互動36.5%
連假開銷超出預算36%
體重變胖27.2%
作息不正常，難收心26.2%
返鄉、返家的通勤時間22.2%
拜拜的習俗太多、不清楚規矩21.3%
生病、受傷、吃壞肚子20.4%

而TOPick亦曾為一眾學生哥、打工仔、已婚人士，整理出過年時令人尷尬的問題，並附上建議答案，以嬉笑形式化解「難題」，開心過年，詳情見此：拜年親戚「無獎必答」問題　你諗好點答未？ 

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