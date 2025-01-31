農曆新年2025｜拜年問候「幾時結婚」不是第一名　過年10大長輩問候地雷問題

▲ 台灣「yes123求職網」公布一項調查，羅列出過時過節10大令人尷尬的「難題」。

【農曆新年2025/蛇年/拜年地雷問題/親戚問題】農曆新年將至，親戚拜年聚首一堂，少不免會被問上許多令人尷尬的問題。台灣「yes123求職網」公布一項調查，羅列出過年10大「難題」，「幾時結婚」並非排在首位，而有關工作、人工的問題，才是受訪者最怕被問到的問題。

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拜年地雷問題｜最怕被問起工作及人工

台灣「yes123求職網」於早前公布關於過年的調查，其中一部分是最害怕被親戚問到的問題如下：

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1.在做什麼工作？哪裡上班啊？ 42.3% 2.現在薪水多少啊？夠用嗎？ 41.4% 3.年終獎金幾個月啊？ 40.5% 4.有沒有正在交往的對象啊？ 36.3% 5.打算什麼時候結婚？ 34.9% 6.要不要幫你介紹男（女）朋友？ 34% 7.買房子了沒？買車了沒？ 30.3% 8.打算什麼時候生小孩？ 29.4% 9.工作（公司）穩不穩定？老闆（主管）人好不好？ 28.1% 10.工作太忙，變胖（瘦）了啊？ 25%

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拜年地雷問題｜打工仔煩惱的10件事

調查亦分享，每逢過年春節期間，最令打工仔煩惱的10件事，則排名如下：

發紅包的對象與金額多寡 39.2% 景點與餐廳總是人擠人 38.3% 到處塞車與找停車位的問題 37.4% 和親戚的人際互動 36.5% 連假開銷超出預算 36% 體重變胖 27.2% 作息不正常，難收心 26.2% 返鄉、返家的通勤時間 22.2% 拜拜的習俗太多、不清楚規矩 21.3% 生病、受傷、吃壞肚子 20.4%

而TOPick亦曾為一眾學生哥、打工仔、已婚人士，整理出過年時令人尷尬的問題，並附上建議答案，以嬉笑形式化解「難題」，開心過年，詳情見此：拜年親戚「無獎必答」問題 你諗好點答未？

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