農曆新年2025｜拜年問候「幾時結婚」不是第一名 過年10大長輩問候地雷問題
家事百科
撰文： 王明芳
發布時間： 30 分鐘前
【農曆新年2025/蛇年/拜年地雷問題/親戚問題】農曆新年將至，親戚拜年聚首一堂，少不免會被問上許多令人尷尬的問題。台灣「yes123求職網」公布一項調查，羅列出過年10大「難題」，「幾時結婚」並非排在首位，而有關工作、人工的問題，才是受訪者最怕被問到的問題。
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拜年地雷問題｜最怕被問起工作及人工
台灣「yes123求職網」於早前公布關於過年的調查，其中一部分是最害怕被親戚問到的問題如下：
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|1.在做什麼工作？哪裡上班啊？
|42.3%
|2.現在薪水多少啊？夠用嗎？
|41.4%
|3.年終獎金幾個月啊？
|40.5%
|4.有沒有正在交往的對象啊？
|36.3%
|5.打算什麼時候結婚？
|34.9%
|6.要不要幫你介紹男（女）朋友？
|34%
|7.買房子了沒？買車了沒？
|30.3%
|8.打算什麼時候生小孩？
|29.4%
|9.工作（公司）穩不穩定？老闆（主管）人好不好？
|28.1%
|10.工作太忙，變胖（瘦）了啊？
|25%
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拜年地雷問題｜打工仔煩惱的10件事
調查亦分享，每逢過年春節期間，最令打工仔煩惱的10件事，則排名如下：
|發紅包的對象與金額多寡
|39.2%
|景點與餐廳總是人擠人
|38.3%
|到處塞車與找停車位的問題
|37.4%
|和親戚的人際互動
|36.5%
|連假開銷超出預算
|36%
|體重變胖
|27.2%
|作息不正常，難收心
|26.2%
|返鄉、返家的通勤時間
|22.2%
|拜拜的習俗太多、不清楚規矩
|21.3%
|生病、受傷、吃壞肚子
|20.4%
而TOPick亦曾為一眾學生哥、打工仔、已婚人士，整理出過年時令人尷尬的問題，並附上建議答案，以嬉笑形式化解「難題」，開心過年，詳情見此：拜年親戚「無獎必答」問題 你諗好點答未？
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