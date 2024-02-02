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【23條立法】大律師公會主席杜淦堃：可考慮將公眾利益作答辯理由　但門檻不可低

政治 14:55 2024/02/02

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大律師公會主席杜淦堃認為，有討論空間可以考慮將公眾利益成為答辯理由。（資料圖片）

《基本法》23條立法公眾諮詢展開，有意見認為要引入「公眾利益」作為答辯理由的討論，大律師公會主席杜淦堃認為，有討論空間可以考慮將公眾利益成為答辯理由，有一些國家在國家安全罪行，有引入公眾利益成為答辯理由，但若引入的話，要將要求講得很清楚，如舉證責任或在什麼情況下可以運用，門檻不可以很低，要預防濫用。

杜淦堃指，留意到有討論指，引入「公眾利益」作答辯理由，應是新聞工作者才可以使用，他指，也是其中一個考慮的方向。但現階段，他個人認為，任何人都有機會干犯罪行的話，一視同仁，任何人都可以使用比較好。

公眾利益和國家安全  是平衡的問題

對於有指世界上無公眾利益是傷害國家安全，杜淦堃認為，是平衡的問題，其他司法管轄區也有相關討論，視乎對危害國安的傷害有多大，「可能有些案件對國安的傷害未必很大，但被披露的公眾利益很高，這些情況底下，是否可以引入成為答辯理由，有商榷空間。」

至於大律師公會對《基本法》23條立法的意見，杜淦堃指，還在研究當中，希望適當時候用專業角度提供比較詳盡意見，現階段未有全面睇法。

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責任編輯：區綽彥

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