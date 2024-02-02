超市大搜查｜《LDK》14款美白乳液大比拼　4款A級以上高效保濕+美白最平$26

不少女士都會使用美白乳液，為皮膚進行保濕兼修護。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測14款美白乳液，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最佳的款式，當中包括樂敦製藥、資生堂、Curél等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售498日圓（約26.6港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測美白乳液

《LDK》表示，美白乳液具有美白、保濕之效用，能夠修護乾燥皮膚、抑制黑色素產生，並以3大標準評測美白乳液：

保濕力： 測試員把乳液塗抹在受測者的手臂上，經過一定時間後以專業儀器測量皮膚水分含量，並使用前後的水分含量。

測試員把乳液塗抹在受測者的手臂上，經過一定時間後以專業儀器測量皮膚水分含量，並使用前後的水分含量。 成分： 由專家檢查產品標籤，分析及評估各種成分；含有保濕、美白、護膚成分會加分，含有刺激成分則會扣分。

由專家檢查產品標籤，分析及評估各種成分；含有保濕、美白、護膚成分會加分，含有刺激成分則會扣分。 使用感：受測者實際使用產品後，針對產品的濕潤程度、黏性、氣味、香氣，以及與皮膚的融合程度進行評分；其中以「黏性」為重點，塗抹後靜待皮膚吸收，一段時間後用手背壓在塑膠珠上，以塑膠珠的多少評估黏性並進行評分。

14款美白乳液

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評測結果顯示，「樂敦製藥 Melano CC藥用美白乳液」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價僅為810日圓（約43.2港元）。

「樂敦製藥 Melano CC藥用美白乳液」擁有出色的保濕力，是14款產品之中唯一保濕力獲得5分滿分的款式。專家表示，它除了擁有保濕、美白、護膚成分外，還額外添加抗發炎成分及維他命C衍生物，有效全面修護肌膚；受測員就表示，使用上感覺輕薄順滑又不黏膩，手感非常好。

至於4款獲A或以上評分的產品中，獲得A級的「明色 Wrinkle White Milk」只售498日圓（約26.6港元），可謂是性價比高。

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