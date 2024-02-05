【食安新焦點】鈉攝取量過高或致高血壓　食安中心分析各類粥品鈉含量

食物安全中心（食安中心）於上月公布中式粥品的鈉含量研究調查結果。儘管沒有樣本達「高鈉」水平（即每100克含多於600毫克鈉），但由於粥的分量通常頗大，食用某幾款粥品（例如一碗豬膶粥）的鈉攝取量可能已達世界衞生組織（世衞）建議的每日攝取量上限。在本文中，我們會探討如何減少鈉攝取量，並以較健康的方式食用這種受歡迎的傳統中式食物。

世衞有關減少攝取鈉的指引

鈉攝取量過高與高血壓有密切關係，而高血壓是導致心血管疾病及中風等非傳染病的風險因素。世衞建議，成年人每日的鹽攝取量應少於5克（即約2,000毫克鈉）。根據衞生署進行的《二零二零至二零二二年度人口健康調查》，本港15至84歲人士每日的鹽攝取量為8.5克（即約3,400毫克鈉），超出世衞成年人每日鹽攝取量的建議水平。因此，減少膳食中鈉的攝取量對本港市民很重要。

有關中式粥品的鈉含量的風險評估研究

研究內容

食安中心從本地中式食肆、快餐店和粥品店收集了174個樣本，當中包括12款有配料的中式粥品，以及可供選擇的白粥底和有味粥底，並分析各樣本中的鈉含量。研究結果載於下表。當中，有配料粥品樣本的鈉含量整體介乎每100克含33毫克至460毫克之間，平均鈉含量為每100克含270毫克。研究發現同款的粥品樣本鈉含量存在甚大差異。有關結果顯示業界有減低這些粥品的鈉含量的空間。白粥底的鈉含量遠低於有味粥底，顯示選用白粥而非有味粥作為製作有配料粥品的粥底，能大幅減少進食粥品所攝取的鈉。

鈉含量最高的粥款

豬膶粥、雞粥、及第粥和皮蛋瘦肉粥的平均鈉含量最高，原因很可能是肝臟及其他內臟本身鈉含量較高，而且在醃製雞肉、豬肉和其他肉類配料時，通常會使用較多調味料。

鈉含量最低的粥款

南瓜粥、魚片粥／魚腩粥和粟米粥的平均鈉含量最低，因為蔬菜配料和魚肉一般不會在烹煮前調味／醃製，而用於煮粥的魚柳通常只會加入薑和香料。

▲ 表: 每碗粥的鈉含量和攝取量（佔世衞建議每日鈉攝取量上限的百分比）

如何以較健康的方式減少食用粥品時的鈉攝取量

享用粥品時可以較健康的方式避免攝取過量鈉：選用鈉含量較低的配料如魚肉和蔬菜；減少選用鈉含量高的內臟和肉類；如粥品分量大，亦可與他人分享；要求白粥底而非有味粥底，可大幅減少進食粥品所攝取的鈉。業界應盡量減少使用鹽和調味料配製粥底及配料，向消費者提供分量較少的粥品選擇，並在標準的有味粥底外提供只加入少許或不加鹽的白粥作為粥底，供消費者選擇。此外，在家配製粥品時減少用鹽或調味料，也是控制及減低鈉攝取量的好方法。

消費者在選擇粥品時，應留意中式粥品的鈉含量並小心選擇，並點選以白粥底而非以有味粥底烹煮的粥品。此外，消費者亦可留意食用粥品的分量，如分量大，可考慮與他人分享，以及保持均衡和多元化的飲食。至於業界方面，可參考食安中心的《降低食物中鈉含量的業界指引》，改良粥底的製作方法，以減少粥底和有配料粥品的鈉含量（例如：選用鈉含量較低的配料，以及使用天然配料調味和醃製食物）。在售賣粥品時，可提供只加入少許或不加調味料的白粥作為烹煮有配料粥品的粥底，供消費者選擇。除提供標準分量的粥品外，業界亦可提供分量較少的粥品，讓消費者按需要選擇。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。