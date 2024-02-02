農曆新年2024｜朗豪坊福部屋期間限定店　全新迪士尼太空人盲盒+超合金米奇開賣

▲ 收藏迷絕對不能錯過。（商場提供）

朗豪坊通天廣場的唐老鴨新春金庫激多打卡位，短短兩周已旋即吸引大批粉絲到場打卡，入手限定精品！繼第一回的特別版金鴨Figure後，朗豪坊與本地潮玩品牌URDU將於明天推出第二回精品驚喜，包括新盲盒系列、限量10隻合金米奇等，即睇詳情！

▲ （商場提供）

除了史高治叔叔、唐老鴨和3位姪仔的金光閃閃打卡位，同場亦增設了1.6 米高，以太空人造型現身的米奇與唐老鴨，帶大家上星際冒險。

若喜歡這個太空人新系列，亦可買盲盒回家收藏。全新的「迪士尼超越世界盲盒系列」首次亮相，米奇和唐老鴨太空裝共有灰、黃、橙3色，腳底更採用磁吸技術， 可隨意依附在磁性表面，打橫企都得！更驚喜的是，太空裝有夜光功能，超高質！（$99/單盒，$594/一套）

最新影片推介

收藏迷絕對不能錯過——會場限量 10 隻「Disney 100 FUTURE MICKEY」合金可動玩偶！由日本 TAKARA TOMY 玩具公司與知名科幻插畫大師「空山基」老師攜手合作，全銀色的米奇型格十足，隨Figure亦附有空山基老師親筆簽名的「FUTUREMICKEY概念素描畫板（複製品）」、「Disney100 FUTURE MICKEY」設計的貼紙組，及作為官方證明的保證書，甚具收藏價值。（預購價$5,999，每人每款限購一隻）

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除了以上新發售精品，現場亦有唐老鴨、史高治叔叔及姪仔主題的招財貓及達摩Figure（$792／全套），高飛及大鼻鋼牙站姿公仔（$580起），頭和關節都可以郁動，十分可愛。若不喜歡Figure，另外也有迪士尼系列行李袋、咕𠱸等實用家品。

現凡於 URDU 福部屋期間限定店購物，即可以優惠價 $88加購史高治叔叔Tote Bag一個，手繪漫畫風相當趣緻。數量有限，換完即止。

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《朗豪坊黃金寶藏》URDU 福部屋期間限定店

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場

日期：即日起至2月25日

時間：11am至10pm

記者：Panda