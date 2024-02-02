靚媽精明眼︱小朋友新年食得健康啲　營養師推介16款低脂全盒小食

▲ 小朋友新年食得健康啲，營養師推介16款低脂全盒小食。

【農曆新年2024/全盒/零食/賀年食品】農曆新年少不免會準備全盒，不過傳統賀年小食暗藏高糖、高脂、高油陷阱，小朋友要避免進食過量，而家長亦可選擇一些較健康的零食，尚營坊營養師團隊最近分享了16款低脂全盒小食，大家不妨參考。

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尚營坊營養師團隊於Facebook專頁指出，傳統全盒充滿致肥陷阱，當中糖冬瓜、糖蓮藕、糖蓮子等均用糖水煮過，再加糖霜，與糖果無異；而椰子糖、果汁糖、 果仁朱古力等常見糖果，糖分和熱量都相當高；瓜子本身屬於脂肪類食物，製作時再加油和糖炒香，變相吃下幾湯匙油；另外，各種炸物如笑口棗、角仔等，都經大量「萬年油」炸成，食3隻角仔，熱量已等於進食超過一碗飯。

想避開以上陷阱，營養師建議選擇相對較健康的零食代替，並分享了16款低脂小食，點擊大圖查看：

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內容獲「尚營坊營養師團隊」授權轉載。

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記者：沈佩珊