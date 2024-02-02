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正能量｜建築師劉太格是居屋概念先鋒　土地規劃要為居民打造幸福感

休閒消費 16:52 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

劉太格博士被譽為新加坡規劃之父。（港台提供）

劉太格博士被譽為新加坡規劃之父，他既是規劃師，亦是建築師，曾在新加坡建屋發展局及新加坡市區重建局擔任首席執行官，也是花園城市、居者有其屋等概念的先鋒和實踐人。

在芸芸規劃學問之中，劉太格認為最重要有3點──人文學者的心、科學家的腦和藝術家的眼。劉太格說：「人民方面要安居樂業，土地方面要把城市功能做得完善，而且把握好生態環境，我的規劃就是以此為重點。」

母親的話改變一生

劉太格出身於藝術世家，爸爸是南洋畫派創始人劉抗，舅舅是畫家兼書法家陳人浩，他自小就在充滿藝術氣息的環境下成長。劉太格認為，這為其日後專業發展奠下堅實基礎。「雖然建築涉及很多技術性細節，但最終的成果一定是藝術性的，如果沒有藝術家的眼光和敏銳度，要把建築及城市設計做得美就很難了。」

劉太格自小立志成為藝術家，但因為母親的一句話而轉讀建築，人生從此不再一樣。（港台提供 / 黑白圖片）

其實，劉太格自小立志成為藝術家，更曾買好船票，準備前往中國學藝術。臨行前，媽媽游說他修讀建築，希望改善當時家境貧困的狀況。「我母親知道我讀藝術後非常傷心，他問我能不能不去中國，改到澳洲讀建築。」這番話最終改變了他的人生軌迹。「我覺得母親這麼用心考慮我和家庭的前途，我不能不接受。我心裏就想，學習建築後做建築師賺點錢，同時繼續做畫家。」

耶魯大學的高材生

少年的劉太格十分努力讀書，希望能在班中名列前茅。在澳洲新南威爾斯大學修讀建築系時，他成為該校11年來成績最優異的學生；及後到美國耶魯大學修讀規劃，亦成為該學系3年來最優秀學生，並在教授的舉薦下到建築師貝聿銘的公司工作。劉太格的努力換取了恩師的賞識。「雖然當時在公司的職位很低，但貝先生很看重我，每隔幾個月就給我一個機會，到辦公室跟我單獨談建築設計的重要理念，對我後來當建築師有重大的影響。」

從貧民窟到花園城市

1965年，新加坡脫離馬來西亞成為獨立國家。建國初期資源貧乏，當時三分之一的居民都住在貧民窟。劉太格1969年獲邀加入新加坡建屋發展局，透過興建組屋解決房屋供應問題。現時，新加坡超過八成居民住在公營房屋，劉太格指，現在每個人都有房子住，而其實早在1985年已經達到沒有人無家可歸的水平。

1969年，他獲邀加入新加坡建屋發展局，着力解決房屋供應問題。（港台提供 / 黑白圖片）

然而，「由零到一」的過程絕不容易。劉太格發現，在學院學到的規劃概念，當真正要「落地」做規劃時，技術性的資料非常稀缺。早年，他曾經數度來香港，考察香港公共住宅的設計，學習香港建屋的經驗。「今時今日，新加坡有這樣的成就，部分是因為我花了幾十年研究技術性指標，並不斷檢驗和改善，這是我對新加坡規劃行業的一些貢獻。」

規劃需要團隊合作

如何透過規劃，讓城市居民獲得「幸福感」？劉太格分享了其中一個例子：「當時做規劃，我請了9位社會學家幫我，跟他們討論後發現，組團面積太大。一個組團面積最好在2.4至4公頃之間，這樣居民會對社區更有感情。而我們在組團中間建做一個公園，有一個小沙池給小孩玩，亦有座位在旁。這樣，組團裏的居民就可以一邊看孩子玩，一邊跟鄰居聊天。這些理念都不是我憑空想像，而是跟同事討論出來的。」

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原來在規劃的角度，幸福感、歸屬感這些主觀的元素，亦有相當多科學化的考量，劉太格堅持做規劃要有「科學家的腦袋」——城市要有甚麼零件，放在甚麼地方，也有精細的考量。此外，劉太格強調，規劃還需具備「藝術家的眼」——要考慮城市設計，減少對大自然的破壞，他笑言要用談戀愛的心，把機器放在地上。

作為世界規劃界的大師級人物，劉太格寄語有志從事規劃的年輕人要重視團隊合作，以人民福祉、土地可持續性作為依歸。「一個好的規劃方案，需要等15至20年才看到成果。其實我在規劃界的聲譽是很高的，其中一個重要的原因是，我當時是以人民生活及土地可持續性來做規劃，我想態度要正確才能成為好的規劃師，你在10年、20年後的聲譽反而會更好一些。」

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訪問後記

劉博士提到他希望將規劃、建築的理念傳承下去並發揚光大！事實上，假如世界各地的規劃可以做得更好，市民在安居樂業之餘，大家於旅遊、休憩的時候，更能夠欣賞到不同地方的文化特色。非常多謝劉博士這次在節目的分享，除了是一次歷史文化之旅，也為我們上了寶貴的規劃入門課！

以上內容摘自香港電台第二台《夢想號啟航》，節目由黎穎瑜主持，逢星期六10am-11am播出，專訪不同領域人士，收集他們實踐及追尋夢想的經驗，分享當中的堅持與智慧。按此可足本重溫。

記者：林世民

 

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