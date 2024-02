執法者們丨陳敏之與母親夢中相見含淚相擁　承諾會做好答應對方的承諾

▲ 陳敏之表示很掛念母親。

藝人陳敏之的母親近日離世,令她無比傷痛,每日也很想念與母親的昔日點滴。

今日(2月2日)敏之現身邵氏網劇《執法者們》開鏡拜神,她接受訪問指需要收拾心情現身,並相信也是天上母親想見到:「媽咪是我最重要的人,一定很難撫平傷口,我爸爸過了身二十年,現時也很掛念他,但我不會突然哭,因為知道他去了一個很安落的地方。」

她續說:「但媽咪剛離開,真的不知道如何逃出這個難關,但我知她不想見到我這樣,她很憂心我的健康,所以我覺得要有正能量,做好自己。」

圈中孝順女丨陳敏之未能平復喪母之痛 吃媽媽生前烹調冬菇後落淚

與母親夢中相見

敏之哽咽說:「媽咪是我最大的支持者和最強後盾,無論我拍的劇集、節目和直播也會觀看,現在她換個方式在天上支持。當我掛念她時會望上天空,我不想她擔心我,希望做好每個角色。(這幾日有發夢見到母親?)有,在頭一日我夢見少少,她也是開心的。但之後就沒再發夢見到她,很心急想再見到她,直至前晚發夢再見到她,更可以攬着她,當時她打開手我兒子衝上去攬着她,不停叫婆婆,『I love you』,之後媽咪走過來捉實我說『慢慢來』,也是有寓意,田為她知我做事很心急,亦想我慢慢接受她已經上了天堂,我相信她與我一起努力,她一定很不捨得我與孫兒。」

▲ 敏之非常想念母親。(越玲瓏 攝)

努力重新振作 讚兒子生性

問到她有甚麼說話想對母親說?敏之表示:「其實我在醫院時已經對她說了所有話,她離開的時候十分安祥,沒有痛苦,所有親人也在身邊。最想對她說不用擔心我,我一定做個好好的人。」

敏之又指母親離開,兒子子樂雖十分傷心,心理質素很強勁:「他是我媽咪湊大,所以他亦非常傷心,當晚離開後他喊了一個小時,很不捨得婆婆。但子樂很叻仔,更不停對我說媽咪『You still have me 』,當我們掛念婆婆時可以看她的相片,他只是7歲已經很生性,我們會將思念化為力量,不可再跌入谷底。」

透露喪事安排

至於母親的喪事安排,她說:「安息禮將會在月尾舉行,採用基督教儀式,我找了教堂,四周寜靜,我會預備很多媽咪喜歡的花,一定會搞得好好睇睇。」

興奮與宣萱合作

另外,敏之透露今次角色演人力資源部的警司,劇中她會做錯事,現時不方便透露太多,不過自言角色很有發揮。

敏之續指今次拍攝能與很多好朋友合作相當高興,她表示最興奮能與宣萱同劇:「一直很欣賞她,以前認識是因為她買我品牌的曲奇,我也有對她說希望能一起合作,今次終於有機會真的很開心。」

記者:陳曉柔

