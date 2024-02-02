執法者們丨陳敏之與母親夢中相見含淚相擁　承諾會做好答應對方的承諾

▲ 陳敏之表示很掛念母親。

藝人陳敏之的母親近日離世，令她無比傷痛，每日也很想念與母親的昔日點滴。

今日（2月2日）敏之現身邵氏網劇《執法者們》開鏡拜神，她接受訪問指需要收拾心情現身，並相信也是天上母親想見到：「媽咪是我最重要的人，一定很難撫平傷口，我爸爸過了身二十年，現時也很掛念他，但我不會突然哭，因為知道他去了一個很安落的地方。」

她續說：「但媽咪剛離開，真的不知道如何逃出這個難關，但我知她不想見到我這樣，她很憂心我的健康，所以我覺得要有正能量，做好自己。」

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與母親夢中相見

敏之哽咽說：「媽咪是我最大的支持者和最強後盾，無論我拍的劇集、節目和直播也會觀看，現在她換個方式在天上支持。當我掛念她時會望上天空，我不想她擔心我，希望做好每個角色。（這幾日有發夢見到母親？）有，在頭一日我夢見少少，她也是開心的。但之後就沒再發夢見到她，很心急想再見到她，直至前晚發夢再見到她，更可以攬着她，當時她打開手我兒子衝上去攬着她，不停叫婆婆，『I love you』，之後媽咪走過來捉實我說『慢慢來』，也是有寓意，田為她知我做事很心急，亦想我慢慢接受她已經上了天堂，我相信她與我一起努力，她一定很不捨得我與孫兒。」

▲ 敏之非常想念母親。（越玲瓏 攝）

努力重新振作 讚兒子生性

問到她有甚麼說話想對母親說？敏之表示：「其實我在醫院時已經對她說了所有話，她離開的時候十分安祥，沒有痛苦，所有親人也在身邊。最想對她說不用擔心我，我一定做個好好的人。」

敏之又指母親離開，兒子子樂雖十分傷心，心理質素很強勁：「他是我媽咪湊大，所以他亦非常傷心，當晚離開後他喊了一個小時，很不捨得婆婆。但子樂很叻仔，更不停對我說媽咪『You still have me 』，當我們掛念婆婆時可以看她的相片，他只是7歲已經很生性，我們會將思念化為力量，不可再跌入谷底。」

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透露喪事安排

至於母親的喪事安排，她說：「安息禮將會在月尾舉行，採用基督教儀式，我找了教堂，四周寜靜，我會預備很多媽咪喜歡的花，一定會搞得好好睇睇。」

興奮與宣萱合作

另外，敏之透露今次角色演人力資源部的警司，劇中她會做錯事，現時不方便透露太多，不過自言角色很有發揮。

敏之續指今次拍攝能與很多好朋友合作相當高興，她表示最興奮能與宣萱同劇：「一直很欣賞她，以前認識是因為她買我品牌的曲奇，我也有對她說希望能一起合作，今次終於有機會真的很開心。」

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記者：陳曉柔

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