  • 23°C
香港時間 : 2024202日 (週五) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

執法者們丨陳敏之與母親夢中相見含淚相擁　承諾會做好答應對方的承諾

娛樂 16:35 2024/02/02

分享：

分享：

熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

陳敏之表示很掛念母親。

藝人陳敏之的母親近日離世，令她無比傷痛，每日也很想念與母親的昔日點滴。

今日（2月2日）敏之現身邵氏網劇《執法者們》開鏡拜神，她接受訪問指需要收拾心情現身，並相信也是天上母親想見到：「媽咪是我最重要的人，一定很難撫平傷口，我爸爸過了身二十年，現時也很掛念他，但我不會突然哭，因為知道他去了一個很安落的地方。」

她續說：「但媽咪剛離開，真的不知道如何逃出這個難關，但我知她不想見到我這樣，她很憂心我的健康，所以我覺得要有正能量，做好自己。」

圈中孝順女丨陳敏之未能平復喪母之痛　吃媽媽生前烹調冬菇後落淚

與母親夢中相見

敏之哽咽說：「媽咪是我最大的支持者和最強後盾，無論我拍的劇集、節目和直播也會觀看，現在她換個方式在天上支持。當我掛念她時會望上天空，我不想她擔心我，希望做好每個角色。（這幾日有發夢見到母親？）有，在頭一日我夢見少少，她也是開心的。但之後就沒再發夢見到她，很心急想再見到她，直至前晚發夢再見到她，更可以攬着她，當時她打開手我兒子衝上去攬着她，不停叫婆婆，『I love you』，之後媽咪走過來捉實我說『慢慢來』，也是有寓意，田為她知我做事很心急，亦想我慢慢接受她已經上了天堂，我相信她與我一起努力，她一定很不捨得我與孫兒。」

敏之非常想念母親。（越玲瓏 攝）

努力重新振作  讚兒子生性

問到她有甚麼說話想對母親說？敏之表示：「其實我在醫院時已經對她說了所有話，她離開的時候十分安祥，沒有痛苦，所有親人也在身邊。最想對她說不用擔心我，我一定做個好好的人。」

敏之又指母親離開，兒子子樂雖十分傷心，心理質素很強勁：「他是我媽咪湊大，所以他亦非常傷心，當晚離開後他喊了一個小時，很不捨得婆婆。但子樂很叻仔，更不停對我說媽咪『You still have me 』，當我們掛念婆婆時可以看她的相片，他只是7歲已經很生性，我們會將思念化為力量，不可再跌入谷底。」

點擊圖片放大
+5
+4

透露喪事安排

至於母親的喪事安排，她說：「安息禮將會在月尾舉行，採用基督教儀式，我找了教堂，四周寜靜，我會預備很多媽咪喜歡的花，一定會搞得好好睇睇。」

興奮與宣萱合作

另外，敏之透露今次角色演人力資源部的警司，劇中她會做錯事，現時不方便透露太多，不過自言角色很有發揮。

敏之續指今次拍攝能與很多好朋友合作相當高興，她表示最興奮能與宣萱同劇：「一直很欣賞她，以前認識是因為她買我品牌的曲奇，我也有對她說希望能一起合作，今次終於有機會真的很開心。」

點擊圖片放大
+5
+4

記者：陳曉柔

最新影片推介：馮盈盈專訪

TOPick柴犬追星
香港小姐丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

 

相關文章

圈中孝順女丨陳敏之透露母親病重生命倒數　祈願有奇蹟出現：我再辛苦都冇所謂
11:14 2024/01/25
圈中孝順女丨陳敏之透露母親病重生命倒數　祈願有奇蹟出現：我再辛苦都冇所謂
圈中孝順女丨陳敏之媽媽不敵癌魔病逝　傷感念亡母：沒有妳我不知道怎樣過
14:28 2024/01/26
圈中孝順女丨陳敏之媽媽不敵癌魔病逝　傷感念亡母：沒有妳我不知道怎樣過
圈中孝順女丨陳敏之未能平復喪母之痛　吃媽媽生前烹調冬菇後落淚
13:54 2024/01/31
圈中孝順女丨陳敏之未能平復喪母之痛　吃媽媽生前烹調冬菇後落淚

你可能感興趣

圈中孝順女丨陳敏之透露母親病重生命倒數　祈願有奇蹟出現：我再辛苦都冇所謂
11:14 2024/01/25
圈中孝順女丨陳敏之透露母親病重生命倒數　祈願有奇蹟出現：我再辛苦都冇所謂
圈中孝順女丨陳敏之媽媽不敵癌魔病逝　傷感念亡母：沒有妳我不知道怎樣過
14:28 2024/01/26
圈中孝順女丨陳敏之媽媽不敵癌魔病逝　傷感念亡母：沒有妳我不知道怎樣過
圈中孝順女丨陳敏之未能平復喪母之痛　吃媽媽生前烹調冬菇後落淚
13:54 2024/01/31
圈中孝順女丨陳敏之未能平復喪母之痛　吃媽媽生前烹調冬菇後落淚
陳敏之 宣萱 娛樂人物職業 娛樂行業 家庭教育 家庭關係

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍