【美斯齋坐】Tatler撤申政府資助了事？　楊潤雄：問題未完全解決會繼續跟進

▲ 楊潤雄出席立法會委員會會議聽取意見。（趙居逸攝）

「球王」美斯失場，主辦方Tatler傍晚終露面，表明會撤回M品牌及1600萬申請，惟多位立法會議員促政府繼續追究，認為活動用「M」品牌等作招徠，政府有責任繼續幫球迷追討，另有議員大斥是「世紀大騙局」，「不能當韭菜」。

今日立法會民政及文化體育事務委員會加會討論事件，多位議員支持政府繼續追究主辦方責任，更質疑主辦方是一直有意隱瞞。

文體旅局局長楊潤雄在會上表示，會充分考慮議員意見，深明市民和球迷的失望和憤怒，形容活動本身具吸引力，政府在場地等安排都提供協助。

楊潤雄：海關亦收投訴 會依法展開調查

楊潤雄續指，主辦方放棄「M」品牌和贊助，雖然是解決了一部分問題，「但我哋覺得問題未完全解決！」政府會繼續跟進，要求主辦方對顧客的要求，「應有更好的交代。聲明內容能否解釋整件事的來龍去脈，令球迷了解他們的工作，會否有其他跟進行動等。」但強調，要在符合法律法規的情況作出跟進，知道有不少投訴去做消委會，海關已收到相關個案，會根據法律展開調查。

他續稱，會吸取今次活動的經驗，看看將來同類的盛事可以如何部署得更好，更好保障政府和市民、旅客權益，會和大型體育活動委員會再做商討，「中間要取得一個很好的平衡，固然不希望會再有此類事情發生，但亦不希望在制度上過分扼殺讓市民欣賞、參與大型盛事的機會。」

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記者：林曉君