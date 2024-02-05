  • 21°C
香港時間 : 2024205日 (週一) 19:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美斯齋坐】Tatler撤申政府資助了事？　楊潤雄：問題未完全解決會繼續跟進

政治 18:52 2024/02/05

分享：

分享：

熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

楊潤雄出席立法會委員會會議聽取意見。（趙居逸攝）

「球王」美斯失場，主辦方Tatler傍晚終露面，表明會撤回M品牌及1600萬申請，惟多位立法會議員促政府繼續追究，認為活動用「M」品牌等作招徠，政府有責任繼續幫球迷追討，另有議員大斥是「世紀大騙局」，「不能當韭菜」。

今日立法會民政及文化體育事務委員會加會討論事件，多位議員支持政府繼續追究主辦方責任，更質疑主辦方是一直有意隱瞞。

文體旅局局長楊潤雄在會上表示，會充分考慮議員意見，深明市民和球迷的失望和憤怒，形容活動本身具吸引力，政府在場地等安排都提供協助。

楊潤雄：海關亦收投訴 會依法展開調查

楊潤雄續指，主辦方放棄「M」品牌和贊助，雖然是解決了一部分問題，「但我哋覺得問題未完全解決！」政府會繼續跟進，要求主辦方對顧客的要求，「應有更好的交代。聲明內容能否解釋整件事的來龍去脈，令球迷了解他們的工作，會否有其他跟進行動等。」但強調，要在符合法律法規的情況作出跟進，知道有不少投訴去做消委會，海關已收到相關個案，會根據法律展開調查。

他續稱，會吸取今次活動的經驗，看看將來同類的盛事可以如何部署得更好，更好保障政府和市民、旅客權益，會和大型體育活動委員會再做商討，「中間要取得一個很好的平衡，固然不希望會再有此類事情發生，但亦不希望在制度上過分扼殺讓市民欣賞、參與大型盛事的機會。」

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

【美斯齋坐】Tatler行政總裁：上半場結束始獲知美斯無法上場　深感遺憾決定撤回1600萬政府資助 【不斷更新】
今日 18:47
【美斯齋坐】Tatler行政總裁：上半場結束始獲知美斯無法上場　深感遺憾決定撤回1600萬政府資助 【不斷更新】
【美斯齋坐】姚柏良：感可惜遺憾　未來須思考如何在條款上更保護消費者
今日 17:32
【美斯齋坐】姚柏良：感可惜遺憾　未來須思考如何在條款上更保護消費者
【美斯齋坐】 消委會：接38宗投訴9名是旅客　最高1宗涉及2萬2千元
今日 17:39
【美斯齋坐】 消委會：接38宗投訴9名是旅客　最高1宗涉及2萬2千元
【美斯齋坐】Tatler記者會僅5分鐘宣讀聲明　無回應合約細節及退票安排
今日 18:47
【美斯齋坐】Tatler記者會僅5分鐘宣讀聲明　無回應合約細節及退票安排
美斯齋坐｜穿尿片元朗赴大球場睇美斯　86歲翁長途跋涉換空歡喜　不敢再去老人中心：實畀啲阿伯笑
今日 18:44
美斯齋坐｜穿尿片元朗赴大球場睇美斯　86歲翁長途跋涉換空歡喜　不敢再去老人中心：實畀啲阿伯笑

你可能感興趣

【美斯齋坐】Tatler行政總裁：上半場結束始獲知美斯無法上場　深感遺憾決定撤回1600萬政府資助 【不斷更新】
今日 18:47
【美斯齋坐】Tatler行政總裁：上半場結束始獲知美斯無法上場　深感遺憾決定撤回1600萬政府資助 【不斷更新】
【美斯齋坐】姚柏良：感可惜遺憾　未來須思考如何在條款上更保護消費者
今日 17:32
【美斯齋坐】姚柏良：感可惜遺憾　未來須思考如何在條款上更保護消費者
【美斯齋坐】 消委會：接38宗投訴9名是旅客　最高1宗涉及2萬2千元
今日 17:39
【美斯齋坐】 消委會：接38宗投訴9名是旅客　最高1宗涉及2萬2千元
立法會 美斯 楊潤雄 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【美斯齋坐】霍啟剛感失望斥主辦單位需致歉　Tatler有何背景？
【美斯齋坐】霍啟剛感失望斥主辦單位需致歉　Tatler有何背景？
【美斯齋坐】據悉主辦方與港府簽訂合約　列明美斯須下場約45分鐘
【美斯齋坐】據悉主辦方與港府簽訂合約　列明美斯須下場約45分鐘