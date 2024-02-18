  • 23°C
香港時間 : 2024218日 (週日) 16:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】陳國基：各類人才計劃至今吸引24萬人申請　逾半為內地人才

政治 15:47 2024/02/18

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

陳國基稱，各項人才計劃由2022年底至今收到24萬宗申請。（資料圖片）

政務司司長陳國基今日在深圳出席廣東省高質量發展大會後表示，各項人才入境計劃，由2022年底推行至今，吸引約24萬人申請來港，其中超過一半是內地的人才和專才。

黃坤明：推進產業科技創新 人才是決定性因素

廣東省委書記黃坤明今日在大會上發言時提到，要視人才為珍寶，強調推進產業科技創新，人才是決定性因素。「要真心愛才、悉心育才、傾心引才、精心用才，攜手港澳加快建設大灣區高水平人才高地，吸聚全球高層次創新型人才，以人才工作的主動，更好掌握創新的主動、發展的主動。」

黃坤明指出，廣東省產業科技創新所需人才數量龐大，要堅持高標準精準引進和高質量自主培養兩手抓，優化實施省市重大人才工程，推進高等教育「沖一流、補短板、強特色」。他強調，視人才為珍寶，關鍵是要讓人才有用武之地，讓珍寶綻放光彩。既要創造更多的平台和機會，更要打通人才價值實現的通道，讓各類人才在研究探索創新時擁有足夠舞台，在成果轉移轉化中獲得應有收益。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林曉君

相關文章

【高才通】孫玉菡：非法手段來港需負刑責及被遣返　正以問卷形式調查來港高才資料
14:40 2024/01/24
【高才通】孫玉菡：非法手段來港需負刑責及被遣返　正以問卷形式調查來港高才資料
【高才通】孫玉菡：已有7成申請者到港　正評估為港帶來的經濟效益
15:38 2024/01/27
【高才通】孫玉菡：已有7成申請者到港　正評估為港帶來的經濟效益
【高才通】孫玉菡：約7成獲批者及受養人已抵港　高學歷人才逾4成畢業於海外大學
12:35 2024/01/31
【高才通】孫玉菡：約7成獲批者及受養人已抵港　高學歷人才逾4成畢業於海外大學

你可能感興趣

【高才通】孫玉菡：非法手段來港需負刑責及被遣返　正以問卷形式調查來港高才資料
14:40 2024/01/24
【高才通】孫玉菡：非法手段來港需負刑責及被遣返　正以問卷形式調查來港高才資料
【高才通】孫玉菡：已有7成申請者到港　正評估為港帶來的經濟效益
15:38 2024/01/27
【高才通】孫玉菡：已有7成申請者到港　正評估為港帶來的經濟效益
【高才通】孫玉菡：約7成獲批者及受養人已抵港　高學歷人才逾4成畢業於海外大學
12:35 2024/01/31
【高才通】孫玉菡：約7成獲批者及受養人已抵港　高學歷人才逾4成畢業於海外大學
專才 陳國基 出入境管制 黃坤明 大灣區 政務司 廣東省 深圳 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載