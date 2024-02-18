【搶人才】陳國基：各類人才計劃至今吸引24萬人申請　逾半為內地人才

▲ 陳國基稱，各項人才計劃由2022年底至今收到24萬宗申請。（資料圖片）

政務司司長陳國基今日在深圳出席廣東省高質量發展大會後表示，各項人才入境計劃，由2022年底推行至今，吸引約24萬人申請來港，其中超過一半是內地的人才和專才。

黃坤明：推進產業科技創新 人才是決定性因素

廣東省委書記黃坤明今日在大會上發言時提到，要視人才為珍寶，強調推進產業科技創新，人才是決定性因素。「要真心愛才、悉心育才、傾心引才、精心用才，攜手港澳加快建設大灣區高水平人才高地，吸聚全球高層次創新型人才，以人才工作的主動，更好掌握創新的主動、發展的主動。」

黃坤明指出，廣東省產業科技創新所需人才數量龐大，要堅持高標準精準引進和高質量自主培養兩手抓，優化實施省市重大人才工程，推進高等教育「沖一流、補短板、強特色」。他強調，視人才為珍寶，關鍵是要讓人才有用武之地，讓珍寶綻放光彩。既要創造更多的平台和機會，更要打通人才價值實現的通道，讓各類人才在研究探索創新時擁有足夠舞台，在成果轉移轉化中獲得應有收益。

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責任編輯：林曉君