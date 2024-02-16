【23條立法】梁振英指港府反駁力度不夠　促多向外國企業解說

▲ 全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

全國政協副主席梁振英指，多年來，從港區國安法到《基本法》23條立法、2019年修例風波以及黎智英案，當局的反擊力度不夠；又指當局未充分利用其他國家的例子，展示香港並非唯一實施國家安全法例的地方。

梁振英接受報章訪問時舉例，近期新加坡政府指港商陳文平受外國勢力影響，試圖影響新加坡政治，新加坡的做法由政府採取行動，但將來香港23條立法後，疑犯是經法庭程序後被定罪，認為香港的做法更能提供清晰的紅線。

梁認為，香港應就23條立法多向外國企業解說，並說服對方以香港作為基地，進入其他大灣區城市。

嘆商會和專業團體憧憬大灣區前景 但未充分參與

梁又慨嘆部分商會和專業團體雖憧憬大灣區前景，但卻未充分參與。他點名香港總商會、香港出口商會、中華總商會、中華廠商會、香港工業總會、中華出入口商會、地產建設商會和律師會，形容這些團體資源豐富，且成員眾多，認為應擴大服務範圍，多推廣內地政策。

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責任編輯：林曉君