聘請外傭︱請工人姐姐如賭博 港媽連請3次終遇上「神隊友」

▲ 請工人姐姐猶如賭博，連請3次後，終於請到個好姐姐！

請工人姐姐猶如賭博，只透過表面的履歷和訊號弱的視像面試，根本沒有甚麼可以掌握得到。從女兒在肚子裹至今出生10個月大，我一共請了3次姐姐，幸好這一次請了一個「神隊友」，我和老公終可鬆一口氣。好姐姐可遇不可求，遇到了更要珍惜。關係是雙向的，一於和大家說說我和姐姐的相處方式，令姐姐工作得好，也工作得愉快。

連續2個工人姐姐辭職

話說第一、二位姐姐來得快、去得快，她們的辭職理由都令我百思不得其解。第一位姐姐覺得照顧初生兒將會很辛苦，在女兒未出世便辭職了；第二位姐姐在女兒兩個半月大時來到工作，可是工作一個月後，一時稱自己的兒女無人照顧，一時覺得照顧BB的生活很悶，又說計劃了下一站去其他國家「工作」，便辭職了。即使發生了連環不幸事件，體驗到「上天關上了你一扇門，也關上了最後一扇窗」，痛失了機票錢、驗身費和經紀費，為了可以穩定地外出工作，還是要請一個新的姐姐。

幸運遇上好姐姐

多麼大的打擊也沒擊倒我！當我鍛鍊更強大的心臟去面對新姐姐時，上天終於暫停跟我開玩笑了。

這位姐姐非常勤力、愛錫女兒、狗仔和貓仔、主動學習、而且虛心受教。在我身體不適時，她會主動超時工作，哄女兒睡覺。女兒的反應最真實，看見她都喜歡和姐姐玩，姐姐餵她吃粥時又逗她笑，我更放心了。

▲ 姐姐工作愈來愈開心。

經營互信關係的秘訣

當然，關係是需要經營，有人或認為付了錢請姐姐工作，她便應份怎樣怎樣......這個想法我們實在不認同。其實沒有血緣的人能在同一屋簷下生活、合作經營一個家庭，也是一種緣份。我和老公一直用以下幾方法，希望為離鄉別井帶的姐姐帶來家的感覺，能享受工作，自然把工作做得好。

1. 態度誠懇有禮

笑容能令人放鬆，由於姐姐比較怕犯錯，容易內疚和自責。我除了平時對話會帶著微笑，在糾正她和請她幫忙做事時也會帶著微笑，令她知道我不是在教訓和怪責她，而是請她把事情做妥，漸漸她變得輕鬆了。

2. 建立欣賞文化

當付出被人看見和欣賞，便會感到滿足和更有動力工作。每當我上班前或回家後，都習慣答謝姐姐的幫忙，讓她知道我們感激她的付出，也看得到她的付出。

此外，我也會具體地稱讚姐姐。例如她不擅長下廚，但會用紙筆記下我們教她的方法，又會自行上網學習中菜食譜。當她的廚藝有進步，我們會讚她煮的菜好吃。

我們甚至會在一大群親戚朋友前表揚她，例如邀請她一起開派對吃大餐，頒發自製的獎狀加許她的表現，又送她生日禮物和聖誕禮物。

▲ 我們邀請她一起開派對吃大餐，頒發自製的獎狀加許她的表現，又送她聖誕禮物。

3. 關心她的近況和需要

重視姐姐的情緒、健康和需要，待她如家庭一份子非常重要。我發現姐姐不常表達自己的需要，會選擇捱痛、捱凍、捱病而不尋求協助。一次我發現她雙手乾燥至脫皮和破損，才發現她沒有戴手套做家務，而她亦不表達這個需要。至這事以後，我常常關心她夠不夠吃、夠不夠穿，身體有沒有不舒服，也鼓勵她分享她的需要，畢竟我和老公常在外工作，有時的確會忽略了。

姐姐感受到我們的真誠對待

姐姐也感受到我們的心意，她答謝我們待她如家人，令她也工作得快樂。她表示她與其他姐姐朋友相聚時有時會分享彼此的僱主如何對待她們，她們都認為我和老公是好僱主。聽到她這樣回應，我也感到很安慰。

過往請工人的不愉快經歷實屬不幸，不過我仍然相信待人真誠始終會帶來影響力，為家庭帶來正面溫暖的氛圍。

撰文：王芷瑩（Ricca）