飯戲攻心2丨沙田大會堂舉行首映見面會　張繼聰唱跳張國榮經典金曲《Monica》

▲ 《飯戲攻心2 - 喜上加喜喜電影首映見面會》

《飯戲攻心2 - 喜上加喜喜電影首映見面會》在昨晚（2月1日）假沙田大會堂演奏廳舉行，導演陳詠燊率領演員鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文5位「飯團」，以及一眾演員包括魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（Dee）、羅蘭、蔣志光、黎彼得、凌文龍、楊偲泳、胡子彤、林家熙（Locker）、伍詠詩、黃呈欣與觀眾見面。

這晚全院滿座，過千名觀眾入場睇戲，笑聲此起彼落，亦有不少觀眾感動落淚，完場時觀眾更興奮得拍掌3次，全場哄動。

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▲ 《飯戲攻心2》張繼聰、鄧麗欣、王菀之、林明禎、陳湛文及陳詠燊。（左起）

阿聰展張國榮經典舞步

《飯戲攻心2》放映後，眾演員更上台謝票兼載歌載舞表演，台下歡呼聲不斷，場面熱鬧氣氛高漲。現場亦公布電影舉行「龍年有福黃金大抽獎」，將會向觀眾送出總值18萬元黃金。



而阿聰為映後見面會揭開序幕，上台大唱經典金曲《Monica》，更重現張國榮的經典舞步，當中阿Dee、凌文龍、子彤、Locker更亂入舞台助慶，推爆全場氣氛。

▲ 阿聰唱《Monica》。

王菀之唱《我們曾經白頭到老》

其後，Sunny帶領一眾演員出場，與台下觀眾互動兼大合照，Stephy更呼籲大家將口碑廣傳，推介更多親友新年入場支持電影。

Ivana亦演唱由她親自操刀作曲，Sunny填詞的電影歌曲《我們曾經白頭到老》，動人歌聲帶觀眾重溫戲中「飯團」一家真摰情感。

▲ 《飯戲攻心2 - 喜上加喜喜電影首映見面會》

最後，Sunny再次帶領全體演員，高唱《Together》一曲，感謝觀眾熱烈支持。

活動期間，大會亦宣布開畫首兩日大年三十及大年初一（2月9日及10日），舉行龍年有福黃金大抽獎，入場觀眾有機會贏取價值15萬黃金或其他豐富獎品。

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