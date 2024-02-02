嘆為觀芷︱天氣寒冷怕小朋友沖涼凍親 2款浴室恩物推介保持暖笠笠

早前寒風襲港，我住的地區氣溫甚至低至5度，每次和BB洗澡都驚心動魄，調校好的水很快便轉涼，我只可把她放到浴盤裹「拖拖水」及用摩打手幫她清潔一下，再和氣溫下降的速度鬥快，抱起她用毛巾包裹，包到頭又包不到腳，帶著不安感快步走到有暖氣的睡房和她穿衣服。那幾天的經歷令我覺得家中是時侯添置保溫的浴室設備。我在網上搜羅了2款不錯的產品：浴室寶和熱水爐。剛好天文台預測農曆新年氣溫顯著下降至11度，到時幫BB洗澡可以更放心了，可以穿在溫暖的環境下慢慢穿好衣服再踏出浴室。

金章牌藍牙喇叭浴暖寶

▲ 金章牌藍牙喇叭浴暖寶（圖片來源：金章牌）

我發現了金章牌早前推出了全港首創ZSAP8 藍牙喇叭浴暖寶，內置IPX4防水功能認證的藍牙喇叭。無論天氣多寒冷，也可以在被暖氣包圍下的浴室一邊聽著BB喜愛的兒歌，一邊慢慢洗澡，實在是一種享受！

這部浴暖寶另設有石墨烯濾網和UVC消毒燈的雙重防護，通過測試證實可殺滅99%冠狀病毒及流感病毒。同時設有必備的6大功能，分別為暖風、乾衣、換氣、循環、除臭、清新，不論沖涼、晾衣服、去濕氣等各方面都兼顧得到。

其中消毒、去濕氣功能最吸引我，因為浴室比較易潮濕，加上所有人都在這裹大小二便，即使天天清潔，也容易蘊藏細菌病毒。有了這個功能，不用擔心BB逗留在浴室會感染到病毒。

ElectricQ氣體恆溫熱水爐

▲ ElectricQ氣體恆溫熱水爐（圖片來源：ElectricQ）

此外，我正在用的電熱水爐沒有恆溫功能，有時我把BB放到浴盤前，會先抱起她洗Pat Pat，無奈水溫忽冷忽熱，不受控制，我要非常小心，要先用手接過流水，再為她清潔，避免冷到她或燙到她，過程有點狼狽。

我搜尋到一款挺合適我情況的熱水爐，這是來自英國的electriQ氣體恆溫熱水爐，它設計安全，配上特大輕觸式顯示版面，輕易操控開關同熱水溫度，長按可以快速降低水溫，而提升水溫就需逐下按，這樣不會燙傷身體，當BB長大後自己洗澡也更放心。它還特設30度暖水級別調教，簡單設定最貼近體溫的水溫，適合不同的天氣。

此外，它採用無氧銅材料做水箱，吸熱率高加熱速度快，很快便出到熱水，特別適合冬天洗澡，不怕著涼。

而且無氧銅中嘅銅離子還有防水垢、殺菌、抑菌的附加作用。再加上它設有熄火保護、漏電保護、過熱保護功能，不擔心洗澡時發生熱水爐的意外，安全感大增！

我還在研究不同的浴室恩物，希望改善BB的洗澡體驗，最緊要安全、不要生病！成為媽媽前，都很少為自己想這個想那個，真想不到成為媽媽後，連浴室設備都要想得那麼仔細。

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▲ 為大家推介 2款浴室恩物，不怕小朋友洗澡時著涼。