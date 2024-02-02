  • 23°C
香港時間 : 2024202日 (週五) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MIRROR成員丨《盜月者》成大阪亞洲電影節開幕電影　教主Edan姜濤感榮幸

娛樂 16:39 2024/02/02

分享：

分享：

熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

《盜月者》

《盜月者》由袁劍偉執導，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出賀歲片《盜月者》獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，導演袁劍偉及一眾演員均大感雀躍，猶如打了一支強心針。

他回想由籌備到拍攝期間所付出的心思與血汗，如今獲得國際性影展最高規格的重視，令《盜月者》得以開幕電影的形式隆重登場，一切努力都沒有白費。

賀歲片丨導演袁劍偉拍《盜月者》靈感來自真實案件　感慨近年港產片：故事變得太正經

盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒

獲影展認可感興奮

導演袁劍偉興奮表示：「各位演員與工作人員的付出，得到國際級影展的認可，獲邀成為開幕電影，自然與有榮焉！今次最大的意義在於，評審看到電影製作的用心，能夠撇除偶像的框架，客觀地給予肯定，也讓他們真正以演員身分，打動非香港的觀眾！」

他更渴望，屆時能與演員親身出席大阪亞洲電影節，感受一下影展與別不同的氣氛，並可近距離聆聽當地影迷的觀後感。

《盜月者》

Anson Lo深感榮幸

聽到大阪傳來的喜訊，教主Anson Lo表示深感榮幸：「《盜月者》是我第一次拍的賀歲片，對自己來說亦是一次十分特別的經歷，一般賀歲片都是團結歡欣的合家歡電影，但今次有好多打鬥場面，是一部動作劇情片，能夠參與這部電影是自己的榮幸。」

教主續指：「在日本拍攝時，與其他演員的相處時間非常多，因為拍攝期間天氣欠佳，經常因為下雨而需要臨時更改地點、場口，劇情也要相應作出少少調整，袁導演、阿聰、白只都盡力幫忙，加上我演繹的角色阿佑，起初覺得好有難度，他是一個平凡小男孩，怎樣將角色演得立體，極富挑戰性，所以好多謝阿聰、白只的幫忙！」

《盜月者》

Edan衷心致謝

Edan感覺榮幸之餘，也想衷心作出致謝：「藉此要多謝台前幕後付出很多時間與心血，非常認真對待這部作品，今日可以得到這個寶貴成果，感覺好鼓舞！」

他回憶著稱：「再這次來自大阪亞洲電影的好消息，亦勾起了我在日本拍攝的回憶，第一次在外地拍電影，那一個月的密集式拍攝，幾乎每天都要拍到凌晨，一大清早起床又出發，行程好緊密，幸好自己好喜歡日本，心情依然可以好輕鬆，趁空檔往附近逛逛便利店，吃一口串燒或壽司，收工後再去吃碗拉麵，有時難得放假shopping，雖然拍攝過程好辛苦，花了好多心機與時間，但回望整個過程，真的好開心！」

《盜月者》

姜濤首次開真槍

對《盜月者》成為大阪亞洲電影節的開幕電影，張繼聰有一番個人體會：「《盜月者》是我一套引以自豪、感情滿滿的作品，得到大阪亞洲電影節的垂青，自然好開心！而且，我向來好喜歡到日本shopping，希望能夠將這次入圍當作一種身分象徵，向各大店舖展示：『我是一個專業演員！』從而獲得一個大大的折扣，感謝！」

白只想到，《盜月者》與日本似乎存在一種微妙的緣份，他笑說：「我們曾到日本拍攝，現在又因緣際會成為大阪亞洲電影節的開幕電影，希望日本觀眾會喜歡《盜月者》！我覺得，這種國際級影展是電影界別的專業活動，能夠以演員身分參與，不是純粹參觀性質，當中存在著一份榮幸，日本是一個電影工業非常厲害的國家，所以我對這個影展好期待！」

至於特別演出姜濤深表認同：「《盜月者》能夠成為大阪亞洲電影節的開幕電影，我覺得好榮幸，好多謝這部戲的台前幕後工作人員，特別感謝袁導演給我參與的機會，對我來說，這個角色有很大突破，亦是一個新嘗試，第一次開真槍，大家看我樣子好像毫無懼色，其實內心非常害怕！希望透過這部戲，日本觀眾能夠更加了解我們幾位演員！」

最新影片推介：馮盈盈專訪

TOPick柴犬追星
香港小姐丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

臨時劫案丨林家棟為搵錢曾打四份工　任賢齊豪擲百萬犒賞員工
16:00 2024/01/30
臨時劫案丨林家棟為搵錢曾打四份工　任賢齊豪擲百萬犒賞員工
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒
潛行丨劉德華放下包袱願演反派原因　望跟林家棟劉雅瑟拍旅遊節目
16:01 2024/01/10
潛行丨劉德華放下包袱願演反派原因　望跟林家棟劉雅瑟拍旅遊節目

你可能感興趣

臨時劫案丨林家棟為搵錢曾打四份工　任賢齊豪擲百萬犒賞員工
16:00 2024/01/30
臨時劫案丨林家棟為搵錢曾打四份工　任賢齊豪擲百萬犒賞員工
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒
潛行丨劉德華放下包袱願演反派原因　望跟林家棟劉雅瑟拍旅遊節目
16:01 2024/01/10
潛行丨劉德華放下包袱願演反派原因　望跟林家棟劉雅瑟拍旅遊節目
盧瀚霆 呂爵安 姜濤 張繼聰 白只 袁劍偉 導演 賀歲片 電影 Mirror

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍