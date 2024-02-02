時尚速報｜5大品牌美妝新品修復肌膚　龍年神采飛揚靚樣示人

▲ 江𤒹生（AK）為YSL Beauty代言，速效活肌夜間修復精華。右為Estee Lauder極致黑鑽柔亮面霜，據說有逆轉肌齡神效。（品牌提供）

對不少女士來說，衫可以不買，但唇膏和護膚品這些美容產品就不可不缺，畢竟件衫如何漂亮，還要有一個靚樣才可以將服裝提升。一直以來美容產品每個月都有大量新產品推出，不妨就在這裏為大家update最新的產品情報。

▲ MIRROR成員繼陳卓賢後，江𤒹生（AK）亦再次成為YSL Beauty代言人，手持的YSL Beauty PURE SHOTS速效活肌夜間修復精華，用後如肌膚再生，最重要是潤而不膩，去除老化角質同時溫和地修護肌膚。（50ml $1,245 / YSL Beauty）（圖片由品牌提供）

YSL Beauty 速效活肌夜間修復精華

和陳卓賢一樣，MIRROR隊中另一位成員江𤒹生（AK）同樣「冧莊」成為YSL Beauty的代言人之一，這一次AK推介的是YSL Beauty PURE SHOTS速效活肌夜間修復精華，當中月光仙人掌萃取蘊含35種抗氧化物及特殊聚醣，達致4大抗氧化功效，減少細胞受氧化傷害達25%。第二代精華同時擁有兩倍激活肌膚修復蛋白（TGK）增生補充細胞能量達130%，與褪黑激素具同樣功效能激活皮膚自我更新系統，用後首個清晨肌膚如8小時充足睡眠，讓肌膚一夜再生，回復活力。

▲ 建議大家倒轉存放Drunk Elephant B-Goldi提亮珠光精華，以發揮最佳效果。（$320 / Drunk Elephant）（圖片由品牌提供）

Drunk Elephant B-Goldi 提亮珠光精華

要護膚，一枝精素絕不可少，各大品牌都會推出自己一套絕密配方，來自美國的護膚品牌Drunk Elephant亦不例外，推出蘊含高效的5% Niacinamide、Diglucosyl Gallic Acid及白桑葉萃取物的B-Goldi提亮珠光精華，它有效抑制色素沉澱、淡化色斑和暗瘡印，讓肌膚更顯透亮光澤，配合奧米加油，有助滋潤和紓緩肌膚。使用時只須搖勻，使用一滴或以上混合任何同名品牌美顏油或面霜使用，均能令肌膚透亮光澤，亦可直接使用B-Goldi。

▲ 益肌煥顏修護精華露不含芳香劑、酒精、油脂和防腐劑，確保大家用得安全。（$1,350 / Harvey Nichols）（圖片由品牌提供）

Bioeffect 益肌煥顏修護精華

有不少女士在護膚方面都喜歡「試新嘢」﹗如果是這樣的說話，來自冰島的Bioeffect一定可以滿足到大家，品牌於2010年創立，宗旨是born from science, made in Iceland。當中的益肌煥顏修護精華露僅含有7種成分，不含芳香劑、酒精、油脂、防腐劑和低過敏性。它能有效重現肌膚的天然光澤和亮度，對抗細紋和皺紋，改善膚質，深層保濕成分亦易於快速吸收。

▲ 全新新年限量版「龍鱗氣墊」採用補充裝形式，繼續展示品牌「Design to Last」的永續設計理念及對環境保護的決心。（「龍鱗氣墊」粉盒 $240、補充裝 $440 / Armani Beauty）（圖片由品牌提供）

▲ 同時間推出情人節粉霧限定系列絲絨啞亮唇釉，包括兩種新色調：#533櫻花煙粉和＃314黃昏赤橘。（$365 / Armani Beauty）（圖片由品牌提供）

Armani Beauty 龍鱗氣墊

為了龍年而推出的產品並不是時裝的專利，美容品牌一樣可以湊熱鬧，Armani Beauty是其中一個例子，品牌為了龍年推出全新MY ARMANI TO GO絲光輕透氣墊修護粉底——新年限量版「龍鱗氣墊」。包裝上以以浮雕鎏金龍鱗為設計靈感，紅和金色為主調寓意幸運及吉祥。至於配方中的三重修護成分，蘊含荔枝皮精華、甘油和透明質酸，為肌膚帶來18小時強效保濕肌膚，而抗脫粧配方幫助粧效維持一整天亮澤，對抗出油狀況，加上有保濕功能，可帶來長達18小時的持久保濕粧效，展現水感亮澤肌。

▲ Estee Lauder的極致黑鑽柔亮面霜，據說持續使用 14 天便已經有顯著功效。（左 / 30ml極致黑鑽塑顏鑽光精華 $1,855、右/ 50ml極致黑鑽柔亮面霜 $2,950 / Estee Lauder）（圖片由品牌提供）

Estee Lauder 極致黑鑽柔亮面霜

當今最大的美粧集團之一的Estee Lauder，最近推出了全新的極致黑鑽柔亮面霜，這款質地如絲緞般柔滑的深層保濕面霜應用Re-Nutriv極致黑鑽塑顏系列中的專利SIRT逆齡科技（促進細胞活躍度。使用後兩小時內激活膠原蛋白新生，3天幫助促進肌膚膠原增達174%，使用一星期後減褪黑色素43%），而據說使用14天後有着逆轉肌齡的神奇效用，持續使用令肌膚光澤度、剔透度、色斑、提亮膚色、緊致度和彈性等6大範疇均有所改善，令肌膚回復年輕狀態。

最新影片推介：馮盈盈專訪

產品查詢：Armani Beauty（2918 1871）、Estee Lauder（2730 9193）、Harvey Nichols（3695 3388）、YSL Beauty（2111 0136）、Drunk Elephant（2831 8987）

記者：何偉雄