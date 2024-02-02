【社區保母】社署：第四季推兩層培訓　社區保母須通過考核　

▲ （左起）社會福利署副署長(服務)黃國進、社會福利署署長李佩詩 、社會福利署副署長(行政)黃燕儀。（黃小冰攝）

一名9個月大女嬰疑遭虐待，警方拘捕33歲社區保母。社署署長李佩詩今（2日）表示，第四季將為社區保母推兩層培訓結構，統一及加強訓練內容，社區保母均須參與14小時基本訓練，並通過評核，而照顧特殊學習需要兒童者就要額外參與多4小時培訓，所有培訓內容將由社署制訂。

李佩詩指，警方正調查9個月大女嬰的個案，不適合作太多揣測，亦澄清社區保母的培訓不止兩小時，而是4小時，並承認有改善空間。

她指，強調在事件發生前署方已計劃加強社區保母的培訓，將在第四季將社區保母的培訓「制度化」，培訓將分為兩層，內容由社署制訂。第一層是所有有意成為社區保母者均須參與營辦機構舉行14小時的培訓，培訓內容包括學習照顧兒童、識別虐兒、兒童心理狀況等，完成培訓後亦須接受評核，過關才可提供服務。第二層則為要照顧有特殊學習需要兒童或有上進心者提供深層次訓練，培訓時數為4小時，內容會包括如何處理兒童發脾氣等。

李佩詩稱，培訓將繼續由營辦機構提供，署方會透過實地突擊檢查監管；而參與培訓者可獲津貼，相信即使培訓時數增加，亦不會影響招募。

李佩詩又提到，自宣布4月起提高寄養家庭獎勵金後，接獲大量查詢及申請，憂慮有人或因為獎金而非真心為小朋友好而申請，會加強篩選，相信前線同時能作專業判斷。

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記者：黃小冰