【23條立法】陳文敏：境外干預罪範圍闊恐矯枉過正　憂海內外合作研新冠溯源或違法

▲ 港大法律學院客座教授陳文敏今日再質疑境外干預罪範圍廣闊。(資料圖片)

基本法23條立法建議新增「境外干預罪」，港大法律學院客座教授陳文敏今日再質疑境外干預罪範圍廣闊，憂變得矯枉過正，會涵蓋一些正常活動，如本港大學聯同海外機構合作進行研究新冠病毒來源，若最終發表的報告被政府視為錯誤不實，並危害到公眾安全，行為即可以構成勾結境外，進行特定危害國家安全的行為。諮詢文件中的定罪條件包括「不當行為」，其中涉及向公界提供有誤導性的資訊，他認為，行為是否「存心抹黑」可能涉及觀點與角度。

陳文敏今日在電台節目表示，，留意到23條諮詢文件引用了很多外國例子，但建議的煽動意圖罪在多國已廢除或收窄，最少有7國的法律改革委員會批評條例太過嚴苛，「（煽動意圖罪）在60年代壓迫左派人士，不少左派人士當時受到壓迫，現時全盤接納還要擴大，普通法中要求煽動意圖要涉及使用暴力、影響公共秩序，現在不需要」，質疑是否符合《公民權利和政治權利國際公約》的要求。

若擴社團條例適用範圍 變相令條例下其他權力同樣適用

23條諮詢文件建議，《社團條例》下禁止社團運作機制，擴闊至包括公司和法團等組織運作，陳文敏指，如果將社團條例適用範圍擴闊至公司、基金或學校等，變相會令社團條例下很多其他權力同樣適用，例如讓社團註冊官，即警務處長可以要求公司交出成員、資金和活動詳情等資料，認為應詳細研究影響。 他認為，各項新增罪行社會需要時間消化，一個月的諮詢期不理想。

陳文敏早前質疑，「若建議沽空港元，導致部分人虧損，會否觸犯『境外干預罪』？」保安局局長鄧炳強早前也不點名主動作出澄清，「有一個法律學者指出境外干預罪字眼含糊，第一，是要配合境外勢力；第二，是要使用不當手段；第三，是要達到一些干預效果。」

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責任編輯：區綽彥