飲食攻略｜不用斷食輕鬆瘦　拆解「減醣211餐盤」3功效　循1個進食順序最見效

用斷食法減肥卻遇上瓶頸期，停滯不前？有台灣營養師表示，如果嘗試過斷食法後仍然覺得無效，減肥效率停滯不前，不妨考慮調整飲食；她建議大家可以參考「減醣211餐盤飲食法」，透過控制正餐份量限制攝取量，減少不必要的熱量攝入，從而增加減肥效率。

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拆解減醣211餐盤

台灣營養師高敏敏在Facebook專頁中指出，近年坊間流行「168斷食法」，但也經常聽到不少人表示進行已久也無感，同時也不知道該怎麼吃才能有效減肥。故此，營養師提議大家可以把午餐和晚餐改成「減醣211餐盤」，當中可達到以下4大功效：

保持飽足感，延緩飢餓

平穩血糖

滿足營養所需

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營養師解釋，所謂「減醣211餐盤」是依照人體均衡飲食必備的營養量，透過調整餐盤比例「2份蔬菜、1份蛋白質、1份澱粉」，控制每餐的營養攝取量 ，從而減少不必要的熱量攝入。針對「減醣211餐盤」的擺放份量，她建議：

蔬菜類： 餐盤的2等份比例，各色蔬菜、菇類及藻類皆可。

餐盤的2等份比例，各色蔬菜、菇類及藻類皆可。 蛋白質： 餐盤的1等份比例，建議優先選擇植物性蛋白質。

餐盤的1等份比例，建議優先選擇植物性蛋白質。 碳水化合物：餐盤的1等份比例，建議以非精緻澱粉為主，減少攝取精緻澱粉。

營養師同時提醒大家，進食順序也同樣重要，建議以「蛋白質>蔬菜類>碳水化合物」為進食順序：

蛋白質（包含油脂）： 增加飽足感、平穩血糖、幫助消化、份解油脂

增加飽足感、平穩血糖、幫助消化、份解油脂 蔬菜類： 淨化身體、加強飽足感

淨化身體、加強飽足感 碳水化合物：膳食纖維、果寡糖，有助維持腸道順暢

正餐之間肚餓該吃甚麼？

高敏敏表示，開始嘗試「減醣211餐盤」也許會容易感到肚餓，建議大家可以在正餐之間選擇這些「零食」：

水果： 1個拳頭份量，或飯碗8成滿，優先選擇低GI（升糖指數）的水果。

1個拳頭份量，或飯碗8成滿，優先選擇低GI（升糖指數）的水果。 乳製品： 早晚各1杯，乳糖不耐者可改吃乳酪或乳酪飲品。

早晚各1杯，乳糖不耐者可改吃乳酪或乳酪飲品。 堅果種子：一小匙，選擇原味會更健康。

營養師提醒大家，水份的補充也同樣重要，因為水份能幫助身體代謝。

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

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