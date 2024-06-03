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靚媽精明眼｜食油存放不當增致癌風險 兩款食油須存放雪櫃減變質風險

家事百科

發布時間： 1 小時前

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食油存放不當增致癌風險，兩款食油須存放雪櫃減變質風險.

【靚媽精明眼】花生油、橄欖油、椰子油等等，靚媽靚太們的廚房或多或少有幾種食油，隨住本港天氣逐漸炎熱，食油如何存放才能避免好油變壞油，影響食用安全呢？原來不用種類的食油，存放地方及存放的容器都不同，假如存放不當可能導致細菌滋生，甚至會有致癌風險。

食油存放｜2種油須放雪櫃

本港註冊營養師曾欣欣在etnet經濟通上撰文，講解不同食油的正確儲存方法，其中有2種食油最好儲存在雪櫃。

粟米油、花生油、芥花籽油、椰子油、橄欖油陰涼地方，例如櫥櫃
松露油、牛油果油、合桃油冬天存放於櫥櫃、夏天存放於雪櫃
芝麻油、特級初榨橄欖油雪櫃

不同食油的冒煙點不同，用錯也會增致癌風險

消委會｜不飽和脂肪含量高食油最好用深色玻璃瓶盛載

食油由於其不飽和脂肪會被空氣和光線氧化，高溫更會加快氧化的速度，令食油產生不穩定的過氧化物、自由基及其他氧化物，造成酸敗，發出「油膉」味，影響品質。雖然「油膉」味的食油未必對身體有即時的影響，但其營養已被破壞，長期食用含氧化物和自由基亦不利健康。

存放容器方面，橄欖油、葡萄籽油、牛油果油等不飽和脂肪含量高的食油，宜用深色玻璃瓶盛載以減慢光造成的氧化，以及儲存於陰涼乾燥的地方。

消委會｜食用要2個月內用完

食油在低溫下或會凝結或變得混濁，若反覆從雪櫃取出，放置於室溫，容器內有機會凝結水滴，助長細菌滋生。消費者可購買小瓶裝或把油倒進小瓶盛載，儲存於陰涼乾燥地方，並建議2個月內用完。

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椰子油 營養師 食用安全 消委會 曾欣欣

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