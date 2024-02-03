貴價豆苗︱銅鑼灣燒鵝店食炒豆苗　內地女無問價埋單　始知一碟$240：吃到天價蔬菜

▲ 銅鑼灣燒鵝店食炒豆苗，內地女無問價埋單始知一碟$240：吃到天價蔬菜！

蔬菜看似非高級食材，但分分鐘比肉更貴！一名內地女遊客日前到銅鑼灣一間燒鵝店用餐，結果埋單時驚見一碟炒豆苗竟要價$240，貴過燒鵝。對此，她疑惑發問：「香港的豆苗物價就是這麼高嗎？」

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事主在社交平台「小紅書」發文，附上一張用餐後帳單，大呻「在香港吃到了天價蔬菜」。從帳單可見，她在上月29日光顧了銅鑼灣一間貴價燒鵝店，席間叫了一碟「蒜蓉炒豆苗」，標價竟要$240。事主坦言炒豆苗是菜單上沒有標明的菜色，落單時沒有問清楚價錢，「以為蔬菜跟內地一樣很便宜」，豈料竟比一份$185的燒鵝上莊更貴，不禁慨嘆發問：

「一結帳驚掉了下巴，香港的豆苗物價就是這麼高嗎？」

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網民淡定回應：香港菜比肉貴

事主的帖文引起不少網民關注。很多内地網民都對此表示震驚：「會不會打錯價了？$24比較合理吧」、「香港真貴」、「在燒鵝店，炒菜比燒鵝貴，怎樣也不合理吧？」。

不過，亦有網民指事主幫襯的餐廳本身就屬於高價位，「在香港吃飯不看餐牌價格就亂點，誰給你的勇氣」；又淡定表示「香港蔬菜都是比肉貴」。

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豆苗營養價值高

豆苗是黑豆、黃豆等的幼苗，是日常生活常見的疏菜。黑豆苗含有豐富蛋白質及碳水化合物，以及鐵、鈣、磷和胡蘿卜素，其性微涼味甘，有活血利尿、清熱消腫、補肝明目的功效。

營養師張展鵬曾指出，它的胡蘿蔔素含量比菠菜、韭菜、油菜等蔬菜的含量還要高，可與胡蘿蔔媲美。另外豆苗還含有很豐富的葉綠素，一般滾湯、上湯、涮鍋等烹飪方法能很好地保持其營養。

豆苗5大功效

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豆苗食用注意事項

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