坐月飲食︱滴雞精補氣血助增母乳量　消委會9款5星評分雞精名單【附飲用注意事項】

▲ 消委會9款5星評分雞精名單。

近期新興養生補品「滴雞精」，成為不少產後媽媽坐月的補品。有中醫師指出，滴雞精有助懷孕和產後媽媽調理身體、補氣血，並可增加母乳量。消委會曾測試15款雞精產品，發現全部均符合安全標準，當中有9款獲得「五星」評分，各位孕媽媽不妨參考。

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9款雞精5星總評名單

消委會一共抽查市面15款雞精產品，包括1款傳統雞精、10款滴雞精、3款熬雞精和1款素滴雞精，測試內容包括總脂肪、納、鐵、蛋白質及總支鏈氨基酸（BCAA）。當中9款獲得「五星」評分，但價錢差異甚大，每盒售價由$188至$990不等，以每次食用分量計算，售價由$11.75至$133不等，相差10倍。

根據測試結果顯示，14款液體雞精樣本中有13款屬高蛋白質食物。蛋白質含量最低的液體樣本為「田原香原味滴雞精」，每100毫升含5.3克；蛋白質含量最高的液體樣本為「馬百良十六度超特濃熬雞精」，每100毫升12.9克，兩者相差逾1.4倍。而固體素滴雞精的唯一樣本「維特健靈 原味素滴雞精」，每100克蛋白質含量達14.7克，亦屬高蛋白質食物。

總支鏈氨基酸含量差2.4倍

部分雞精類產品都標榜含多種氨基酸，其中聲稱可減少肌肉疲倦的功效的支鏈氨基酸，測試結果發現液體樣本的總支鏈氨基酸含量介乎每100毫升0.275克至0.939克，總支鏈氨基酸含量最低和最高分別為田原香「原味滴雞精」及馬百良「十六度超特濃熬雞精」，相差約2.4倍；而固體素滴雞精樣本則每100克含2.03克總支鏈氨基酸。

不過消委會亦呼籲不應單以雞精補充營養，以去皮雞腿肉為例，直接進食60克已經可以攝入15.8克蛋白質，只需花費約$3.5，性價比似乎遠高於雞精產品。

9款獲消委會「五星」評分雞精

白蘭氏 原味雞精：$188

WatsLife 滴雞精（原味）：$239

和堂X元進莊滴雞精（原味）：$500

3chembio 少爺滴雞精：$599

鴻福堂 原味有機滴雞精：$265

余仁生 原味滴雞精：$318

老協珍 熬雞精：$599

馬百良 十六度超特濃熬雞精：$798

維特健靈 原味素滴雞精：$459

（以上價格僅供參考，最新價格以官方網站或店鋪作準）

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補氣血助增母乳量

註冊中醫林婉珺曾向TOPick訪問分享產後坐月飲用滴雞精資訊。她指出，坐月、懷孕、餵哺母乳媽媽一般都適合飲用滴雞精來調理身體，有助補氣血，增加母乳量，而女士日常都可飲用。

她解釋，由於孕婦生產嬰兒時失去很多氣血，故此食用雞隻有助補氣血。她續指，滴雞精與雞湯、雞精、麻油雞等功效相若，不過相對較方便，亦可因應需要，選擇材料較新鮮的冷藏包裝滴雞精。

注意飲用時間防傷口發炎

林醫師指出，無論順產或開刀的婦女皆可飲用滴雞精，有助排出惡露，但需注意飲用時間。剛生產的婦女大多是陰虛，不宜立即太滋補，如是剖腹產或身上有傷口，宜3星期後才飲用滴雞精等補品，否則會容易令傷口發炎。

1個情況不宜飲用滴雞精

林醫師提到選購時不是愈多藥材愈好，要選擇適合自己體質，如不了解自己的體質，飲用前宜徵詢中醫的意見。體質燥熱者就不宜頻繁地飲用，如屬燥熱體質的母乳媽媽過於滋補，營養會透過母乳傳予嬰兒，容易令嬰兒出紅疹、奶癬等。此外，若果媽媽感冒更是不可飲用滴雞精，否則有機會令病情惡化。

滴雞精飲法及注意事項

她建議坐月媽媽最多一日飲用一包滴雞精，早上空腹時飲用較佳，營養較易被身體吸收，不過，都要視乎自己的體質，或選擇隔一、兩日飲用，期間可飲用魚湯、排骨湯等湯水進補亦可。

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責任編輯：王明芳