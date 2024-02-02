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執法者們丨黃宗澤宣布「升呢」做蔡潔老公　馬國明稱與宣萱冇「代溝」陳豪對白超難背

娛樂 18:33 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

陳豪﹑馬國明﹑ 黃宗澤三大視帝合作。

視帝陳豪﹑馬國明﹑黃宗澤（Bosco）、陳瀅、羅子溢、劉佩玥、蔡潔﹑劉穎鏇、梁競徽、何依婷等今天（2月2日)出席邵氏網劇《執法者們》開鏡拜神，齊齊切燒豬，望拍攝順利，一班演員在法庭上演要求加薪的小劇場，場面搞笑。

阿Mo﹑馬明與Bosco接受訪問透露今次劇中角色，分別為三大政府部門，馬明為廉政公署﹑Bosco為警察，阿Mo則是檢控專員。

動作戲挑戰尺度

Bosco作為今次的打戲擔當，問到有沒有高難度的動作，他說：「我看劇本的時候，覺得編劇是挑戰我們劇集的預算和電視劇的尺度，不論場口或者開場的一個行動，全集也是打鬥，真的很誇張，我心想只單是這個場口是否已經拍了半部劇的預算。（很多槍戰和爆破場口？）這個一定有。（會否用替身？）也會有，因為有些很專業的動作，不是我們能夠駕馭。」

Bosco今次演警察有很多打戲。（越玲瓏 攝）

馬明相信武指

問到剛成為人夫的馬明拍攝會否更加錫身，他否認並說：「不關事，我也不是很多動作戲，大多也在Bosco身上。（若果真的要拍動作戲，是否不鍚身拍攝？）一向也是，而且，武指很好，每次也會做好安全措施才會叫演員埋位。」

對白超難背

阿Mo則指集中在法庭戲，並指導演給其指令就是「揸住個宗旨」做人，不過對白也十分難，因為要記很多法例和法律。

談到劇中阿Mo與宣萱有感情線，他說：「我與她也很久沒有合作，上次拍攝已經是幾年前的事。」

馬國明﹑黃宗澤﹑陳豪（越玲瓏 攝）

「升呢」做蔡潔老公

至於Bosco指今次榮幸地「升呢」做蔡潔老公：「今次我們不再是好朋友，終於高攀得起她，我們真的太熟，但我也嘗試在現場想方法整蠱她。（有沒有親熱戲？）兩公婆攬攬錫錫也會有。（那麼熟是否拍攝時不尷尬？）完全冇尷尬，因為大家太熟了。」

各有分工

提到吳啟華會炮製美食給劇組，問到同樣廚藝高手的Bosco會否這樣做？

Bosco說：「我盡量，因為密集式拍攝，可能會煲湯讓大家滋潤。」阿Mo則提供咖啡和小吃，馬明就笑言負責吃。

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不覺與宣萱有代溝

問到馬明會否請教阿Mo生小朋友的祕訣？他說：「不用問，他已經是人版，反而將來有小朋友的話，會請教他找學校的事。」

另外，提到宣萱在訪問中指與他不同年代，有對手感情戲，很像有代溝，馬明說：「怎可能會有？她是否嫌我年紀大，我覺得我們之間完全沒有障礙。（你們三角戀？）又不能劇透，我與阿Mo﹑宣萱開頭已經是舊朋友。（其中一個是舊情人?）到時觀眾看便會知。」

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記者:陳曉柔

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