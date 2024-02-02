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新聞之花丨孫雪祺21歲穿日式水手校服照曝光　宅男女神身材出眾學歷高【多圖】

娛樂 18:02 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

TVB前財經主播孫雪祺有不少宅男粉絲。

TVB前財經主播孫雪祺早已離巢，而一向身材驕人的她，在當主播時已受宅男注意，而離巢後孫雪祺更加「大解放」，比如在個人IG上分享身穿吊帶裙、著比堅尼的靚相等，大派福利益粉絲。

在2月2日凌晨，她更在IG以STORY方式上載一張舊照寫道：「evenyone tag in. Let’s see you at 21.」從照中所見，當時21歲的孫雪祺身穿日式水手校服的她因為上圍太出眾，雖然包到實都仍然段盡展驕人身材。

新聞之花丨前TVB主播身材太好被「溫馨提示」　孫雪祺離巢大解放騷泳照【多圖】

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驕人上圍俘虜網民

其實孫雪祺好身材外，學歷也不差，現年31歲的她畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，而且畢業前曾於2012年至2013年任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。

2018年，她正式加入TVB成為財經記者，先後主持《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等節目，因甜美臉孔及驕人上圍，成功俘虜網民的心。

離開TVB後，她即進軍KOL界及當司儀，在其社交平台所見，除工作外還不時旅遊，實行過「work-life balance」的生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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