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健康減肥︱34歲女抽脂險喪命　狠戒3類食物健康瘦　1年半激減68磅變女神

保健美顏 08:00 2024/02/14

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34歲女抽脂險喪命，狠戒3類食物健康瘦，1年半激減68磅變女神。

台灣一名34歲女子因工作壓力大，平常愛吃宵夜、零食減壓，結果短短1年多就爆肥54磅，令體重達至173磅。而她其後為了快速減肥，選擇花費逾20萬新台幣（約5萬港元）做全身抽脂，結果手術後竟發生橫紋肌溶解，令她昏迷險喪命。汲取教訓的她最後戒掉3類食物加上運動，用1年半的時間健康瘦身，成功蛻變成女神。

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【Sick問識答】壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素

身高163cm、網名為「凜凜花」的她在網上論壇「Dcard」發文分享減肥經驗。她表示，自己習慣透過吃大量的零食來緩解工作上的壓力和心理焦慮，而從2020年到2021年底，經常吃宵夜和零食例如糖果、餅乾、朱古力、蛋糕等，讓她的體重從約118磅，直線飆升至約173磅。

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全身抽脂險喪命

「凜凜花」續指，當時過重的自己滿臉橫肉，同時感到非常焦慮。為了快速減肥，她決定做全身抽脂，「同時進行大腿、腹部和手臂環抽」。不料竟繳了「智商稅」，毫無減肥效果之餘，更險些喪命：

「總共抽了約10公斤的脂肪+血水。剛從麻醉醒過來不久又立刻昏倒，被送到醫院急救才知道是橫紋肌溶解。結果花了20幾萬元新台幣（約5萬港元）抽脂，在兩週的住院期間就胖回78公斤…… 在此提醒各位女孩們，減肥千萬不要去抽脂！」

了解自身減肥動機　戒3類食物健康瘦

獲得教訓後，「凜凜花」開始思考自己為何暴飲暴食，及尋找正確的減肥方法：

「我的動機很單純，就是想穿洋裝和怕死（家族有糖尿病基因）。肥胖不僅僅容易長痘痘、身體長期慢性發炎，體質也變得濕寒；代謝率下降、容易疲勞嗜睡、內臟脂肪過高和空腹血糖過高都是潛伏糖尿病的警訊。」

她坦言，自己曾試過各種不正規的減肥法例如冷凍減脂、吃減肥藥、埋線等，但全都無效。於是她決心要從飲食下手，並很快察覺到自己會大量進食的原因，是大腦習慣了面對焦慮時自動產生要去吃零食的潛意識。

「凜凜花」選擇改變習慣，在焦慮時不再想著進食，而改做別的事例如聽音樂、聞精油放鬆。最重要的是，她狠下心「戒糖、戒精緻澱粉、戒牛奶類食品」：

「形成一個習慣需要30天，戒糖中間會非常痛苦，但撐過去就不會對糖類有強烈的慾望了。」

另外，她還搭配合理飲食和運動，最後用1年半的時間，在2022年底瘦到約105磅，而且體重至今無反彈，順利穿上各種漂亮裙子變身女神。

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「凜凜花」大方分享減肥餐單和運動項目如下：

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    • 「凜凜花」更加碼解答上班族應該如何控制「因壓力而常常想吃甜品、喝含糖飲料」的慾望。她以自身為例，因她有糖尿病遺傳基因，家中也有長輩因糖尿病截肢。34歲的她深知自己患病的風險很高，亦沒有身體年齡的本錢讓她繼續暴飲暴食，「一旦得了糖尿病就是不可逆的，一輩子都要和血糖機、胰島素注射相伴」。

    所以，她建議可以吃香口膠滿足代償心理，既攝取些許糖份也滿足咀嚼慾望。另外，習慣在辦公桌上放一瓶1000ml的水樽，喝完去裝水時也剛好可以舒展身體，都是對抗壓力的好方法。

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