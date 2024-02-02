月內第3宗｜男子沖涼一氧化碳中毒昏迷　揭熱水爐違規無「GU」標誌　衞生署：6大高危人士易中毒

月內第3宗熱水爐意外！衞生署衞生防護中心接獲通報一宗新增個案，一名59歲男子於本周二（1月30日）在家洗澡時，被發現在浴室內不省人事，隨即被送往博愛醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定。政府今日（2日）表示，因應近日洗澡時一氧化碳中毒個案增加，呼籲採取措施預防一氧化碳中毒，留意機電署住宅氣體熱水爐安全須知。

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熱水爐無「GU」標誌 屬無煙道式禁在港使用

機電署的現場調查發現，涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不應在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室內排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致一氧化碳中毒。機電署的人員已撿走涉事熱水爐作進一步調查，如證實有人違反《氣體安全條例》會考慮作出檢控。

機電署強調，使用不合規格的氣體熱水爐涉及重大的安全風險，而在室內使用無煙道式熱水爐，在沒有充足通風的情況下，很短的時間內即有可能產生大量一氧化碳。根據《氣體安全條例》，所有無煙道式氣體熱水爐均不得在香港裝置以供浴室使用。

1個月內第3宗

今次已是1個月內第3宗熱水爐意外，1月29日，一名17歲少女因使用非在港購買的氣體熱水爐，該熱水爐並沒有安裝排氣煙道，令廢氣直接排放於浴室內，加上浴室通風不足，以致一氧化碳中毒送院。1月18日，一名36歲女子亦因使用舊式熱水爐導致一氧化碳中毒。

一氧化碳中毒可致腦受損

一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

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衞生署又指，一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，曝露後可導致中毒。以下是4大高危行為及地方：

室外方面：

近道路交匯處或有交通擠塞的地方

近工業廢氣排放口

室內方面：

於通風不良的工作場所、家居或食肆使用故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭

通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

衞生防護中心和機電署提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

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