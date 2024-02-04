校長專訪︱畢業前面見每位小六生鼓勵認清前路　沙呂小校長：助孩子向上流動

▲ 浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長會親自面見每位小六生，助他們認清未來路向。

老師在學生的生命中扮演著舉足輕重的角色，除了傳遞知識，老師的行為亦潛移默化影響孩子。浸信會沙田圍呂明才小學（下稱沙呂小）尹紹光校長，在學時成績不佳，幸遇上恩師，透過運動激勵他發奮向上，令他亦決心投身教育作出回饋，並於校內大力推廣正向教育。

尹校長憶述，自小成績不太理想，亦提不起勁讀書，屢屢有不及格情況。直至中三時，體育老師邀請他加入新成立的排球隊，他過往沒有接觸運動，卻獲邀請，好奇之下便參加，

排球是一項很難起步的運動，不像籃球射籃就能獲得滿足感，排球單要練好下手傳球已很難，但老師就帶著我們從頭學起。

最新影片：

會考肥佬感激恩師沒放棄

隨著排球隊訓練的開始，尹校長結識了一群志同道合的好隊友，一起練習、一起比賽，最初輸多贏少，但累積了一定經驗後，慢慢亦享受到勝利的滋味。尹校長見到老師在背後付出很多，無論學生表現如何他從不責罵，每場賽事後會跟他們檢討，鼓勵他們，令隊友之間亦互相支持，而不是互相批評埋怨。

在接觸排球後，尹校長獲得成就感和肯定，為了能繼續升學和打排球，他亦開始努力讀書。惟尹校長在中五會考僅獲11分，無法升讀中六，在徬徨之際，幸獲老師幫忙，最終在原校重讀中五。尹校長發奮讀書，重考會考獲18分，並於兩年後的高考取得不錯成績，獲香港教育學院（香港教育大學前身）取錄，修讀體育的學位課程。

老師在我失意、有難關時，都沒有放棄我，我相信有很多小朋友，需要在社會裡有向上流動的機會，我也希望成為老師幫助他們，讓他們有好的成長。

▲ 尹校長與學生關係親密。（王韻青攝）

【沙呂小減測考功課】即睇：

校長專訪︱培育學界飛魚小太空人減測考調節功課量 沙呂小校長：潛能帶動學習

加入沙呂小推正向教育

尹校長於教院畢業後便加入沙呂小，由體育老師做起，至今服務21載，並於2022學年起擔任校長一職，見證不同學生的成長發展，因著自身經歷，尹校長十分重視正向教育，沙呂小助學生建立24個性格強項，包括公義、團體精神、領導才能、希望、幽默感等。

他認為生活中必然有困難和逆境，但他深信「方法總比困難多」，陪學生跨過障礙，因此他跟不少學生都有著深厚感情，很多畢業生都會回來探望他和老師。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

面見每位準畢業生

為了更深入認識每位學生，並在升中選校上給予意見，校方為小六生安排模擬面試，尹校長更會親自面見這批準畢業生，助他們認清未來路向。他憶述，曾有一名學生自我介紹時表示想做時裝設計師，除了解釋原因外，亦相當留意相關時事，例如發現流行服飾價格低廉卻沒有設計，導致消費者不珍惜，造成浪費，

他說希望發揮自己才能，設計漂亮又耐用的服飾，令大家更珍惜。

重視兩子品格培養

尹校長的太太也是教師，夫婦育有兩名兒子，分別中一和小五，均於本地津貼學校就讀。兩名兒子遺傳了尹校長運動細胞，大仔參與劍擊，而細仔則是游泳校隊。尹校長重視孩子的品格培養，自小訓練兩人自理和獨立，兄弟之間關係親密，兩人互相照顧和學習，即使有爭執，都會透過對話解決。

現時很多小朋友都會依賴家人，或家人參與太多，小朋友都沒有機會學習自我管理。我保持一個信念，希望他們慢慢成長，當他們找到自己方向，就會自己發展。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：林愛娜