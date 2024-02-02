美斯訪港︱美斯舉家移居美國太太充當翻譯　9歲對妻一見鍾情：家人比獎盃重要

▲ 球王美斯今午（2日）隨美職聯球會國際邁阿密訪港踢友賽。美斯去年帶同太太及3子女舉家移居美國，由於美斯不諳英語，由青梅竹馬的太太充當私人翻譯。

【美斯訪港/美斯太太/美斯老婆/國際邁阿密】阿根廷「球王」美斯相隔10年，今午（2日）隨所屬的美國職業聯賽球會國際邁阿密訪港，周日（4日）會在香港大球場與港聯踢表演賽。36歲的美斯去年轉投國際邁阿密，帶同太太及3子女舉家移居美國，由於美斯不諳英語，由青梅竹馬的太太充當私人翻譯，未知太太今次會否隨美斯訪港一遊？

最新影片推介：

美斯早於2019年在美國置業，他曾接受訪問時提及，希望掛靴前可以踢美職聯，並移居美國生活。終於在去年夏天，美斯加盟由碧咸出任班主的國際邁阿密，在美國掀起一股足球旋風。

▲ 球王美斯今午（2日）隨所屬的美國職業聯賽球會國際邁阿密抵港。（林宇翔攝） ▼ 點擊圖片放大 +2

美斯太太充當私人英語翻譯

太太和3子女跟隨美斯移居美國，可是美斯從未到過英語國家發展，只懂西班牙語及加泰隆尼亞語，幸好他有愛妻Antonela Roccuzzo擁好社會傳播社會科學學士學位，能充當他的私人翻譯，以應付比賽前後訪問及公開場合。去年Antonela接拍了一個護髮產品廣告，全程以流利英語對答，美斯有愛妻相助，在美國生活完全不成問題。

其實Antonela對足球不感興趣，美斯也曾多次在訪問中笑稱，當他回家分享自己「射入了兩球或大演帽子戲法」，太太是不感興趣。但正因如此，美斯回家就可以完全放下足球放鬆，享受天倫樂。

美斯9歲對愛妻一見鍾情

美斯於9歲與Antonela相識，在一次聚會中認識了青訓隊員的表妹Antonela，當時便對她一見鍾情，整個人像是被定住了，認定將來要娶她為妻，其後美斯便經常借故到該朋友家玩。之後美斯13歲時遠赴西班牙加盟巴塞隆拿，雙方減少聯絡，直到2005年，當時17歲的美斯得知Antonela因好友意外離世非常難過，美斯便馬上飛返阿根廷陪伴她，令雙方的關係更進一步。

在美斯21歲時，兩人正式拍拖，2017年結婚，在家鄉阿根廷羅沙里奧舉行婚禮。這對青梅竹馬的夫妻先後誕下3名兒子，分別為11歲的Thiago，8歲的Mateo及快將6歲的Ciro，一家五口生活美滿。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

美斯人生目標︰與家人一起變老

美斯曾公開表示自己擁有最好的家庭，亦有很多親友同樣一直支持他，讓他每次遇困難跌倒時，也能克服站起來。美斯也絕對是一名顧家的好丈夫好爸爸，例如每次太太預產期前，他都會提早向球會請假侍產。

他又稱從前輸波會反鎖自己在房間內，不吃不喝，但自從有了家庭後，他發現世間有很多事比足球更重要，曾言輸掉比賽常常令他十分沮喪，但比起妻兒，輸贏不算甚麼，目標不再是更多獎盃，而是與家人一起變老。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林綺玲