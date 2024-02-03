癌症殺手｜6類癌患病率持續上升 2050年癌症個案恐增77%  世衛籲：提防4大成因

癌症風險值得大眾關注！世界衛生組織周四（1日）發布報告，預料2050年全球新發癌症病例將大增77%，足足達3,500萬例；而6種癌症患病率目前持續上升，其中1類癌更重新成為最常見的癌症，估計癌症患病率上升成因恐與4種因素相關。

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世界衛生組織日前發表報告統計了全球185個國家和地區，推算2022年全球癌症約有2,000萬宗新發病例，以及有970萬人因癌症死亡。報告中列出2022年3大癌症類型，包括肺癌、乳癌及大腸癌，其中肺癌是全球最常見的癌症，新病例達250萬例，佔新病例總數12.4%；其次女性乳癌則位居第二，達230萬例，佔新病例總數11.6%；其次大腸癌，達190萬例，佔新病例總數9.6%。除此之外，攝護腺癌亦佔150萬例，佔新病例總數7.3%，胃癌則佔97萬例，佔新病例總數4.9%。

死亡率方面，肺癌佔癌症總死亡人數的18.7%，達180萬人死亡；其次大腸直腸癌佔9.3%，達90萬人死亡；肝癌佔7.8%，達76萬人死亡；以及胃癌佔6.8%，達66萬人死亡。

4大誘發癌症成因

世衛預料到了2050年，全球新增癌症病例將超過3500萬，比2022年大增77%。而造成全球癌症病例快速增長因素，除了與人口老化及人口持續膨脹有關，另一方面估計與接觸以下4類「誘發癌症因素」機率更高：

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報告警告指，作為現時第三大常見癌症兼死亡人數排名第2的大腸直腸癌，其致病原因皆與吸煙、飲酒和肥胖有關；而目前6種患病率正持續上升的癌症，包括子宮內膜、肝、腎、胰臟、大腸直腸和乳癌，亦同樣與體重過重有關。

發達國家患上乳癌機率較高

乳癌方面，世衛引用資料指出，人類發展指數較低的國家，每27名女性才有1人罹患乳癌、其中每48名女性就有1人死於乳癌，惟最發達國家之中，女性患上乳癌的機會卻較高，每12名女性中便有1人罹患乳癌，相信情況可能與上述4大因素有關，再加上人口老化，但由於醫療科技和診治較好，71名女性中才有1人死於乳癌。

世衛呼籲指，上述4大主要因素，加上全球人口老化，癌症個案將增加，對於未來數十年將日益加重全球負擔，國際癌症研究機構呼籲各國於癌症早期診斷、篩檢及預防方面應加大投資。

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