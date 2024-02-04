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家庭關係｜同住老爺言行常出界　新抱感嘔心：父女都唔會咁做！

家事百科 11:51 2024/02/04

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

內地一名人妻對於老爺成日講有味笑話感到難受。

婆媳糾紛見得多，原來「公」媳問題也令人十分頭痕！ 內地一名妻子在網上哭訴，與老爺相處時遇上不少令人尷尬的時刻，一個問題解決完又有新的問題出現，令她感到「心很累」。 人妻坦言現在見到老爺便感到「好難頂」，不知長遠的相處如何是好，希望求助於網友的意見。

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綜合內地媒體報導，該名名妻以化名小怡在網上發文。 她透露，與丈夫自大學時期便拍拖了，一直保持異地戀，這期間也曾發生過令她「感到不舒服」的事件。 一次她借用男友手機，不小心看到他爸爸發的一個簡訊「你跟你女朋友接吻有感覺嗎？」不過當下男友解釋對方喝醉，便不了了之。

去年夏天，小怡與男友訂婚以結束8年的愛情長跑。 隨後，未來老爺和奶奶來她居住的杭州旅遊並住在她家中。 由於是一房的關係，於是小怡便建議與奶奶同睡，而老爺睡沙發，怎料當時老爺笑笑口地說了一句

你婆婆晚上只有抱著我才能睡得著。

聽到這句沒有「邊界」的說話，令小怡感到嘔心。

除了講「有味笑話」，小怡更透露老爺的一些家居行為也令她十分反感。由於與老公達成共識，所以兩老每年都會來家中住一段時間，但產生矛盾的機會也同時增加。

《香港愛情故事》劇照，非當事人。

好像冬天的時候，老爺會著緊身貼身保暖褲在家中走來走去，完成漠視了新抱的存在；有一次，小怡把喝到一半的水杯放在桌上，老爺隨後便拿來繼續喝， 對此她感到極崩潰，

即使是父女之間也不能這樣做，更何況他是我公公。

對於以上的種種，小怡和老公也有向老爺溝通，可惜類似的問題卻不停的發生，

雖然老公也覺得公公做得不對，但久了他也開始感到煩躁，因為要不斷地溝通，逐漸失去了耐心。

小怡現在見到老爺便覺得難受，但是又不好違反與老公的當初的共識，極為苦惱的求救，「在公公來家裡住的這段時間，我該如何與他相處呢？」

不少網友認同小怡老爺的行為嘔心，「那個家公說的話很令人尷尬，但老一輩的人，估計很難改」；有人建議要求她的老公正視問題，「還是得看老公的了，這些事情需要老公來跟他們溝通，畢竟兒子與父母之間的溝通更好。」

更有網友指出與兩老同住是大錯特錯的決定，「一房一廳公婆還要來一起住，窒息。」、「要嘛永遠不住在一起，要嘛就離婚，別指望你老公維護你，也別指望家公能有改正的期望。」、「這件事無法解決，除非你不與公公住在一起，因為公公本身的習慣就如此，就算是你婆婆也無法改變，更何況你呢。」

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責任編輯︰王明芳

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