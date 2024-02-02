中二寄生魂丨邀《不老騎士》老伯任MV主角　陳柏宇佩服100歲爺爺追夢：好熱血

陳柏宇（Jason)日前推出新歌《中二寄生魂》MV，今次邀請咗台灣紀錄片《不老騎士》嘅幾位老伯擔任MV男主角，其中一位伯伯更高達100歲，5人分別騎機車喺路上風馳，代表無論年紀都可以享受自己熱愛嘅生活，Jason直言：「唱歌、有老婆同兩個女就係我嘅『中二魂』！」

為了配合新作的主題，Jason與團隊特意遠赴台灣拍攝MV，由三位台灣老人擔任男主角，原本各自為生活打拼的他們，聽到〈中二寄生魂〉後，頓時燃燒追夢的動力，相約騎上機車踏上環島之旅，以最熱愛的方式享受人生。



現年100歲的郭深森爺爺就是一位不老騎士，更在MV末段穿上年輕風格的衣服，騎着機車，準備展開他的第五次環島之旅。

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場面搞笑又溫馨

難得邀請到100歲的不老騎士，Jason不忘與郭爺爺互動一番，問對方是次參與MV的感想，郭爺爺說：「開心，每天騎機車遊山玩水一心情很開朗，所以活到100歲，老人家可以騎機車就很開心。」

Jason又請教他如何以台語讀出自己的名字及新歌歌名，場面搞笑又溫馨。

Jason回想當日拍攝MV的過程，他說：「我覺得佢哋好勁，環島遊要好多體力，仲要揸機車，證明佢哋仲好精靈、好有活力，唔係點留意住路面同天氣狀況。」

幸未丟失「中二魂」

他笑謂自己雖然未必活到100歲，但慶幸從未丟失「中二魂」，Jason說：「唱歌、照顧老婆同兩個女就係我嘅『中二魂』，我好享受而家嘅生活，可以用音樂、用社交平台同歌迷交流，睇住兩個女大，其實已經好好，無咩要後悔或者好『恨』去做。」

他續指：「當然，見到班爺爺仲追尋緊自己嘅夢想，呢件事係好熱血嘅，唔好話追夢，至少用緊佢哋享受嘅方式生活，如果100歲都做緊呢件事，咁幾多歲都應該試吓，起碼喺生活入面，搵一個空間去享受自己想做嘅嘢。」

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