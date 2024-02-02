【新田科技城】環評報告今出爐　環團批斬件式評估

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新田科技城的環評報告今日（2日）出爐，公眾查閱及提供意見期指下月2日。發展局表示，環評對潛在的生態及漁業資源影響建議了相應的緩解措施，並制定了全面的濕地補償策略，當中透過建立擬議的三寶樹濕地保育公園，對濕地採取積極保育管理措施，以補償因新田科技城發展而造成的濕地功能損失，使相關濕地的生態功能及承載力不會有淨損失。擬議的保育公園亦可提升后海灣地區的整體生態價值、生物多樣性和連貫性，達至發展與保育並存。

環團長春社及香港觀鳥會初步分析新田科技城的環評報告後發現，政府將整個高生態價值及相連的新田魚塘濕地，以斬件式一分為七進行生態價值評估，形容做法極為罕見，擔憂這種做法令人誤以為當區魚塘濕地的生態價值低，合理化新田科技城大規模填塘破壞國際級濕地的行為。

觀鳥會強調，受影響濕地保育區內的魚塘濕地在生態上互相連結，而非互相割裂的生境。署方刻意將連片相連的魚塘濕地分成七份作評估，做法極罕見，有別於過往較大規模的魚塘濕地發展項目。而新田魚塘濕地本身與米埔拉姆薩爾濕地具生態連結，同樣是水鳥重要的棲息地，甚至有條件納入拉姆薩爾濕地範圍內，屬高生態價值。觀鳥會早前亦在受影響魚塘濕地錄得205種雀鳥物種，鳥類多樣性相當高，當中有117種為具保育級別物種，其中被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》的全球瀕危及近危物種就有19種，例如青頭潛鴨、黃胸鵐、黑臉琵鷺；有33種亦已列為國家一級或二級重點保護野生動物，足證這連片相連的魚塘濕地具極高生態價值，更是眾多面臨滅絕物種的重要棲息地。

長春社又指，政府現時最新的發展大綱圖與2023年5月的方案幾乎原封不動，惟公眾及環保團體在公眾諮詢期間對於新田科技城大規模填塘，及削減三寶樹濕地公園面積表示極度憂慮，政府現時卻未有正視，有如把大灣區僅存最完整的沿海濕地系統作賭博。

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記者：黃小冰