【新田科技城】環評報告出爐2026/27填塘　環團批斬件式評估

▲ （資料圖片）

政府今日（2日）公布新田科技城的公眾參與活動報告及經修訂的建議發展大綱圖，法定城規和其他程序亦將於今年陸續展開。新田科技城的環評報告亦今日出爐，報告指透過建立三寶樹濕地保育公園等補償及緩解措施，工程不會造成不可接受的生態影響；又指填塘工程2026/27年才展開，進度將與三寶樹公園發展相互配合。不過環團發現，政府將相連的新田魚塘濕地「斬件式」進行生態評估，形容做法極為罕見，憂低估或錯判部分的生態價值。

發展局表示，公眾活動收集的公眾意見，普遍歡迎新田科技城土地用途建議，當局亦因應意見，稍微修訂建議發展大綱圖。據當局早前表示，會剔除0.1公頃與米埔內后海灣拉姆薩爾濕地重疊範圍，納入三寶樹濕地保育公園的擬議範圍等。

該份環評報告今日起展開1個月公眾查閱，報告指，在擬議的新田科技城的610公頃發展面積中，其中150公頃位於濕地保育區，97公頃位於濕地緩衝區，但實際上該247公頃當中，有158公頃，即約64%已經是棕地、已填平的魚塘和已開發區域，包括傳統村落和邊境管制站。而餘下約89公頃建議填平的魚塘面積當中，接近一半已經沒有進行任何養殖活動或已被荒廢多年。

設工作小組統籌填塘及三寶樹公園

報告指，發展會造成約89公頃的池塘生境永久損失及28公頃淡水濕地生境直接損失，並會分別間接干擾63公頃池塘生境及8公頃淡水濕地生境，政府會建立面積約338公頃的三寶樹濕地公園，並積極管理提升當中288公頃濕地的生態能力及承載力，以補償上述損失；另在公園設置40公頃的漁業優化區，補償直接永久損失的共83公頃活躍和非活躍魚塘，令濕地生態功能及承載力不會有淨損失。報告又提出，預計今年底開展的工地平整工程將不涉及填塘，而在2026/27年展開，與三寶樹公園的發展進度互相配合；政府將成立包括土拓署和漁護署的工作小組，統籌填塘和推展三寶樹公園的進度。

長春社及香港觀鳥會發現，政府將整個高生態價值及相連的新田魚塘濕地，以斬件式一分為七進行生態價值評估，有別於過往較大規模的魚塘濕地發展項目，憂做法低估或錯判魚塘濕地生態價值，將大規模填塘破壞國際級濕地合理化。

觀鳥會強調，受影響濕地保育區內的魚塘濕地在生態上互相連結，而非互相割裂的生境。署方刻意將連片相連的魚塘濕地分成七份作評估，做法極罕見。而新田魚塘濕地本身與米埔拉姆薩爾濕地同樣是水鳥重要的棲息地，甚至有條件納入拉姆薩爾濕地範圍內，屬高生態價值。觀鳥會早前亦在受影響魚塘濕地錄得205種雀鳥物種，鳥類多樣性相當高，當中有117種為具保育級別物種，其中被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》的全球瀕危及近危物種就有19種，例如青頭潛鴨、黃胸鵐、黑臉琵鷺；有33種亦已列為國家一級或二級重點保護野生動物，足證這連片相連的魚塘濕地具極高生態價值，更是眾多面臨滅絕物種的重要棲息地。

長春社又指，政府現時最新的發展大綱圖與2023年5月的方案幾乎原封不動，惟公眾及環保團體在公眾諮詢期間對於新田科技城大規模填塘，及削減三寶樹濕地公園面積表示極度憂慮，政府現時卻未有正視。

團結香港基金副總裁葉文祺認為，新田科技城「經修訂的建議發展大綱圖」為未來科技城的發展訂立發展框架。考慮到現時河套區對外交通基建欠奉，建議應盡快提供接駁內地與香港的跨境設施及道路，並同步釋放落馬洲管制站的土地，即時作創科發展用途。此外，政府可考慮修訂新田科技城的發展次序，首先收回新田站附近的土地，提早完成北環線及附近基建工程，同步改劃原劃作物流用途的土地作創新科技用途，在新田市中心建立職住共融的社區。因此政府應盡快完成河套區、落馬洲管制站，及新田市中心的發展，使新田科技城的規模逐漸成型，並按部就班發展餘下階段。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰