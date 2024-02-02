產前產後︱中西醫拆解孕婦流產徵兆+高危因素　懷孕初期2件事減低小產風險

▲ 中西醫拆解孕婦流產徵兆及高危因素，懷孕初期2件事減低小產風險。

【懷孕/孕婦/產前產後/流產/小產/早產】小生命得來不易，女性懷胎十月過程辛酸，甚至要面臨流產的風險。有婦產科專科醫生指出，懷孕婦女一般約有10至15%流產風險，當中八成人為早孕期流產。TOPick整合中西醫的專業意見，拆解流產徵兆、高危因素，以及減低流產風險的貼士。

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部分流產婦女無徵狀

根據衞生署資料，流產是指胎兒在懷孕初期停止生長，是懷孕期常見的併發症。由於大部分的流產發生在懷孕非常初期階段，有些當事人甚至不知道自己曾經懷孕。

大約每100名孕婦中，有20至25名於懷孕初期會出現陰道輕微出血的情況，當中有部分可能成為流產，其餘的都會安然渡過懷孕期。

另外，於懷孕期間曾有陰道輕微出血而胎兒繼續成長，稱為先兆流產（俗稱作小產），並不會影響胎兒日後的成長和發育，產下先天畸形嬰兒的機會也不會因此而增加。

流產徵兆

大部分流產發生於懷孕期6至12周或更早時間。

婦女可能會有陰道出血和腹痛。

若子宮內受孕的胚胎被排出體外。流血和腹痛會較為嚴重。

部分流產婦女會全無徵狀，甚至不知道自己曾經懷孕﹔亦有婦女於檢查時，才由醫生診斷出流產。

常見流產原因

婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時表示，懷孕婦女一般約有10至15%流產風險，當中8成人為早孕期流產（即懷孕12周內），而過了12周後，流產風險相對較低。

她又指，大部分孕婦早期流產是胎兒偶發缺陷所致，並非因孕婦起居不正常，所以一旦流產孕婦毋須自責。

為何有些人流產風險特別高？

方醫生指出，女性連續3次或以上小產便屬「慣性流產」，約每100名婦女有1人屬此情況。慣性流產有半數原因不明，有半數為內分泌功能異常、先天性子宮結構異常、子宮頸鬆弛、免疫系統毛病導致的血栓傾向，例如「抗磷脂綜合症」等。

她提醒，若沒有醫治以上毛病，流產就有機會重覆發生，影響成功懷孕的機會。因此建議曾流產2次以上婦女應盡早求醫，對症下藥。

中醫：腰痠下腹墜脹或是流產先兆

註冊中醫師盧文健曾於TOPick撰文，指先兆流產的症狀包括陰道非規則性出血，常見於懷孕期首20個星期內。先兆流產相等於中醫的疾病胎漏和胎動不安，但兩者並不相同，胎漏是陰道下血，時下時止而無腰痠腹痛；胎動不安則除出血症狀外，可見腰痠腹痛或下腹墜脹。

要確診先兆流產或胎漏、胎動不安，首要條件是要先確認是否已經妊娠，要排除葡萄胎，小產所致的出血症狀，所以婦女懷孕後有與無症狀情況下，定期的檢查是十分重要。

減少勞動輔以湯水降小產風險

中醫認識胎漏和胎動不安的致病原因主要有腎虛、氣血虛弱、血熱、跌仆損傷、癥疾（例如子宫肌瘤）等。若以功能性出血者，主要可以分為虛症及血熱型。

一般而言，妊娠初期仍以虛症為主。若婦女懷孕初期已見腰痠背痛但未有出血者，則應該要先減少日常體力勞動動作，甚則臥床休息，並輔以膳食湯水保健。例如：淮山杞子腰果湯，材料包括生曬淮山、杞子、腰果、豬尾骨及陳皮，其功效是補脾益腎，固腰安胎。

出現症狀即求醫

盧醫師表示，婦女懷孕，家人的支持十分重要，例如體貼關懷及分擔家務。若遇到懷孕期的任何症狀，應向婦科醫生及中醫師查詢，絕不要諱疾忌醫。

即使不幸遇上流產，要明白自己仍有家人的支持，好好愛惜自己的身體，畢竟，來日方長，將來還是有很多機會。

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責任編輯：王明芳