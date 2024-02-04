新年清潔︱農曆新年前大掃除　婦人咳嗽氣喘揭過敏性肺炎　醫生警告：小心一物質吸入肺

▲ 農曆新年前大掃除，婦人咳嗽氣喘揭過敏性肺炎，醫生警告：小心一物質吸入肺。

為屋企「大掃除」迎接新年之際，要小心防護，以免病菌纏身！内地一名60歲婦人日前在家「大掃除」後，出現咳嗽咳痰、乏力等症狀，誤以為感冒自行服藥，病情卻越發嚴重。最終到醫院被確診「過敏性肺炎」，元兇正是房間内的灰塵。

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據内媒報道，湖北武漢一名60歲婦人在半個月前在家「大掃除」，她打掃完兩間房後，突然出現咳嗽咳痰、乏力等症狀。她起初以為感冒，便自行服用感冒藥，但咳嗽卻日益嚴重，更出現明顯氣喘。

求醫揭患過敏性肺炎

婦人無奈到當地醫院求醫，對醫生回憶稱在家打掃時，一度被灰塵嗆得不停咳嗽。經檢查，發現其雙肺有多發性感染性病變，被確診為過敏性肺炎。患者同時有基礎疾病、免疫力較低，醫生認為病因是由粉塵吸入肺部後導致。

抵抗力較差人群易患過敏性肺炎

該病例主治醫生、呼吸與重症醫學科主任余婷指出，新年前因打掃灰塵而引起呼吸道疾病和肺部疾病的患者常見：

「灰塵中的細菌、真菌進入人體後在肺部繁殖，尤其是抵抗力較差的人群，患過敏性肺炎的可能性較大。」

至於發病時機，醫生表示與個人的免疫力水平、對某種病原菌是否易感、吸入量的大小等因素有關。因此，市民無需過分緊張；但建議在進行家居清掃時，應先開窗通風；積塵較多的地方應使用濕布擦拭，減少灰塵飛揚。同時，建議佩戴口罩和手套防護，並在清掃後及時洗手、換乾淨衣物。若出現持續性咳嗽、胸悶、呼吸困難等症狀，要及時求醫。

吸入霉菌可致過敏性肺炎

日本新聞節目《news every.》日前邀請了感染症及呼吸系統專科醫生加藤哲朗，講解「過敏性肺炎」。他提到，在梅雨季霉菌繁殖速度快，當人體吸入漂浮在空氣中的霉菌後，就會導致過敏反應，出現發燒、痰咳、呼吸不暢等症狀，嚴重更有機會導致呼吸困難，需要吸氧。他指出，當中有3個情況要特別注意。如果症狀僅在這樣的特定環境出現，可能患上過敏性肺炎，應盡快到呼吸內科求診：

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過敏性肺炎嚴重或致死亡

本港呼吸系統專科醫生張文達曾受訪表示，過敏性肺炎可致肺部或肺泡出現炎症，症狀包括氣促、呼吸困難、乾咳、疲勞、發冷和發燒等；與一般因塵埃而引起的短暫性過敏有所分別，患者會在數小時後才引發這一連串的症狀，醫生一般會透過病歷來確診此症。

張文達醫生又提醒，如果患者長時間接觸過敏原，可能會導致肺部出現肺功能受損、纖維化、嚴重甚至會死亡。故提醒患者應：

避免接觸鳥類的糞便、羽毛

取走含羽絨的床上用品和枕頭，改用綿被

嚴重者或需接受類固醇治療

預防過敏性肺炎2大貼士

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