新春美食2024｜北角海逸酒店初一至初四推新春自助餐　團隊炮製吉利菜寓意大吉大利

▲ 綠怡咖啡廳在2月10至13日呈獻新春自助晚餐。

由即日起至3月31日，北角海逸酒店綠怡咖啡廳呈獻以新加坡及越南佳餚為主題的自助晚餐，提供一系列特色主題菜式及甜品，讓饗客嚐盡兩地經典美食。

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自助餐除供應源源不絕的凍海鮮如即開生蠔、鱈場蟹腳、青口、凍蝦及多款刺身外，酒店廚師團隊為食客搜羅極具代表性的食材，精心炮製出多款地道菜式，包括廚師推介菜式肉骨茶、麥片蝦、雜錦沙嗲、香燒魔鬼魚、燒魷魚及星洲蟹肉菜頭粿等。

其他精選開胃地道菜式包括炸軟殼蟹香芒米紙卷、青芒果蝦肉沙律、香茅燒鱸魚、越式魚餅及香燒蔗蝦等。

此外，為了慶迎新年，綠怡咖啡廳在2月10至13日呈獻新春自助晚餐，提供一系列新春意頭菜式、精選新加坡、越南地道美饌及甜品，讓饗客一次過嚐盡多款經典美食。

酒店廚師團隊為食客精心準備新春菜式包括橫財就手 (北菇炆豬手)、好事大利 (蠔豉豬脷)、歲歲平安 (蔥油頭抽雞)、家肥屋潤 (螺頭紅棗燉雞湯)、步步高升 (香煎年糕)及金銀滿屋 (炸煎堆) 等。期間限定惠顧新春自助晚餐，每4位顧客可獲贈新春撈起一碟，寓意風山水起。

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責任編輯︰陳珈希