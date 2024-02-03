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香港賞花︱茶果嶺海濱公園紫花風鈴木盛放　長沙灣海濱緊接開花【附花期及交通】

親子好去處 10:00 2024/02/03

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

茶果嶺海濱公園內約20棵紫花風鈴木近日已屆盛開期，長沙灣海濱花園亦緊接開花。

【香港賞花/茶果嶺海濱公園/長沙灣海濱花園】臨近新春佳節，香港多處開花，去年開幕的新公園茶果嶺海濱公園種植了約20棵紫花風鈴木，近日已屆盛開期，今個周末是前往賞花的好時機，快啲去打卡啦！

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茶果嶺海濱公園紫花風鈴木盛開

紫花風鈴木近日盛開，據康文署網站「康文賞花情報」專頁顯示，茶果嶺海濱公園種植了約20棵紫花風鈴木，從短片和照片中可見，近日已處於盛開狀態，開花指數最高5朵花中被評為3朵。

【茶果嶺海濱公園全面睇】

【親子好去處】直擊茶果嶺海濱公園5大遊樂區　8米高繩網陣瀡滑梯超好玩

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長沙灣海濱花園逐漸開花中

同樣去年新落成的長沙灣海濱花園內，則植有6棵紫花風鈴木，目前開花指數是2朵花。紫花風鈴木屬紫葳科落葉喬木，原產地分布在墨西哥的西北部至阿根廷的西北部，樹高可達30米。花期在春季，開花時花多葉少，密集的花朵把整個樹冠染成紫紅色，景色令人難忘。

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茶果嶺海濱公園8米高繩網攀爬架

位於觀塘區的茶果嶺海濱公園佔地多達1.8萬平方米，設有海濱空間和園景平台，能眺望維港及啟德郵輪碼頭，並設有休憩及健體設施、兒童遊樂設施、草地、桌椅、有蓋設施和多功能活動空間。

而茶果嶺海濱公園的設計概念為「好玩自然」，設有5個以不同自然元素為主題的遊樂區，包括空氣、大地、天空、陽光及水，並提供逾60組遊樂設施。當中以水及天空為題的遊戲區五最受歡迎，8米高的繩網攀爬架配瀡滑梯是小朋友必玩點；而「親水花園」有噴水裝置，在夏天有很多小朋友入內嬉水。

【香港好玩新公園】

親子好去處丨2023年5大新建免費公園　8米高攀爬繩網+13米長旋轉滑梯

寵物共享公園

長沙灣海濱花園則位於長沙灣海傍一帶，是深水埗區內首個海濱公共休憩空間。長沙灣海濱花園佔地約1.04公頃，當中包括園景區及草坪。兩個海濱公園同樣是「寵物共享公園」，市民可攜同寵物入內散步。

茶果嶺海濱公園和長沙灣海濱花園的紫花風鈴木於2月1日的開花狀況。（康文署網頁截圖）

茶果嶺海濱公園

地址：茶果嶺偉樂街西北面
交通：從觀塘渡輪碼頭步行約5分鐘
           乘巴士和小巴至觀塘碼頭步行約5分鐘
           從觀塘港鐵站B1出口步行約13分鐘
           從藍田港鐵站D1出口步行約15分鐘

長沙灣海濱花園

地址：長沙灣荔盈街
交通：南昌站B出口步行約10分鐘

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責任編輯：林綺玲

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