恐怖食材｜結婚6年求子不果　女子誤信偏方食「流產胎水餃」　醫生揭病因斥：純粹愚昧

迷信誤人！內地一名女子婚後5、6年無法懷孕，竟選擇相信偏方，將別人流產胎兒混合絞肉，製成水餃及包子服食，認為這樣可以讓孩子到自己肚子裡、順利懷孕；即使服後曾感到不適，仍堅持吃了3個胎兒。對此，醫生不禁直呼誇張，坦言從醫多年第一次聽到這種說法，直斥愚昧害人，表示女子只是因雙側輸卵管阻塞才導致不孕，理應盡早接受治療。

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綜合內媒報道，山東網紅婦產科醫生「竇阿姨」日前於頻道中公開上述特殊病例，指該名女子婚後多年仍未能懷孕，聽聞只要吃下別人懷孕2個月流產的胎兒，便可讓孩子成為自己的孩子，「就能上你的肚子裡」，因此便找來死胎絞碎，並混合絞肉製成水餃及包子後服下，「1天吃3顆，每個流產胎兒可以吃7天。」

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為懷孕勉強服下死胎

醫生聞言難掩震驚，追問對方：「你怎麼能吃得下去呢？」女子卻回應指：「那又能怎麼辦？」她坦言2個月大的胎兒早已成形，能清楚見到頭部及小手小腳，因此加工時亦不敢用刀剁碎，只敢以絞肉機絞碎、再包起煮熟，吃下時亦不敢咀嚼；服後更會全身發癢、身上出現一大片疹子，後背亦會發熱疼痛，之後無法下床只能睡覺撐過不適，最終仍堅持吃了3個胎兒。

醫生怒斥：純粹愚昧！

醫生嘆指，自己從醫多年甚麼奇怪事都聽過，但這種偏方還是首次聽說。她表示女子經檢查後，證實不孕原因是因為子宮內側輸卵管被「堵得死死的」，因此應該解決輸卵管堵塞的問題，並非靠「吃小孩」可以解決，直斥對方：「純粹愚昧！」、 「有的是辦法，你都沒有查一查。」

孕前調理 增加懷孕機會

本港婦產科專科醫生謝倩盈曾指出，想成功受孕，女士們自身的健康狀況也是一大關鍵。謝醫生提醒有以下婦科病的女士，在備孕前及早接受適切治療，以免病況影響身體健康，降低懷孕機率。

1. 子宮肌瘤、息肉：

子宮肌瘤生長位置接近子宮腔，或子宮內膜有息肉可使胚胎著床失敗，減低受孕機會。較大的子宮肌瘤可導致流產、胎兒早產、胎位不正、產程受阻、產後出血等，建議受孕前先進行手術切除。

2. 子宮內膜異位症：

正常來說子宮內膜剝落會排出血液（即「月經」），但在剝落過程當中，如果逆流到子宮的肌肉表層裡，就稱為子宮肌腺症；若逆流到卵巢內，朱古力瘤的存在令盆腔環境難以受孕，即使卵巢排出的卵子與精子相遇都難以受精。

3.子宮內膜發炎：

是一種發生在子宮內膜的發炎性疾病，若欠缺妥善治療，有機會導致不孕。子宮內膜發炎的治療以抗生素為主，若出現子宮沾黏問題，則建議做手術，排除干擾胚胎著床的因素。

4. 先天性子宮問題：

例如子宮中隔不但會造成月經異常，也會影響胚胎發展。可透過子宮鏡手術剪開中隔，讓子宮回復正常功能。

5. 輸卵管水腫：

輸卵管水腫是指輸卵管內部積水，當輸卵管阻塞後，內裏的液體會回流到子宮腔內，影響胚胎著床，降低懷孕成功率。

6.多囊性卵巢症候群：

患者常有月經失調的問題，另外雄激素過多也會造成卵巢排卵功能異常，令女士難以受孕。建議患者注意飲食，先行控制體重，調整生活型態。如無法自行排卵，便要向醫生求助。

孕前調理 增加懷孕機會

謝醫生指，健康的子宮環境及身體狀況有利懷孕，因此想生育的女士，可按以下方法調理身體︰

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產前檢查了解夫婦之間健康狀況

謝醫生建議，進行孕前檢查可以令計劃生育的夫婦在懷孕前明瞭雙方的生育能力和健康狀況，並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗，為下一代的健康提供更大的保障。孕前檢查包括：常規血液、尿液及子宮檢查、精液檢查，以及乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、衣原體及性病檢查等。

備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體，謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

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