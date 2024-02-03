  • 18°C
香港時間 : 2024203日 (週六) 08:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生離死別｜父確診末期肺癌命危　憂祖母難承受隱瞞真相　網民嘆一原因恐早露端倪

都市病 08:00 2024/02/03

分享：

分享：

熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

白頭人送黑頭人，總令人感到心酸。台灣一名網民的父親，去年突然確診末期肺癌，入院後病情每況越下，幾度幾乎宣告不治，但仍堅強捱過。事主指家人心憂祖母難以接受噩耗，因此決定隱瞞真相，惟期間祖母曾多次找父親，加上新年將至，家人將要回鄉過年，網民嘆難尋合理借口說服祖母。不少網民得悉事件後，指祖母恐早已心存懷疑，力勸事主一家將事實告知祖母，勿留遺憾。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素

該名網民日前於網上討論區「Dcard」以「爸爸罹癌難對阿嬤開口」為題發文，指父親於去年11月突然確診肺癌末期，入院後便「沒有出來過」，如今更已入住加護病房（ICU），目前雖然意識清醒，但已進行氣管切開術無法說話，期間病情更曾急轉直下，幾度宣告不治，但最終仍幸運地渡過難關。

心憂祖母難接受 決定隱瞞噩耗 

突如其來的噩耗讓一家人都感到手足無措，事發後事主一家曾與大伯討論，是否要向祖母如實告知父親病情，擔心父親突然離世，祖母見不到最後一面恐留遺憾。惟大伯認為父親屬家中么子，結果卻第一個離世，擔心祖母無法承受喪子之痛，於是決定「先不要讓她知道，怕她傷心過度」。

雖然如此，事主亦坦言，祖母前段時間因久未聯絡到父親，曾向他們詢問父親狀況；雖然大家一致表示對方到外縣市工作，但事主認為祖母可能已懷疑「哪裡怪怪的」，但近期已沒再過問，讓大家都鬆了一口氣。

過年無法回鄉 事主嘆難尋合理借口

然而，事主表示每年除夕一家人都會回鄉過年，如今新年將至，假如他們一家沒有回去，必定引起祖母疑慮；惟父親無法說話開口，無法致電報平安，亦想不到有任何理由，可以令祖母放下疑慮，因此發文求助網民。

事主亦無奈指，他們年輕一輩得悉父親身患絕症後，每日都傷心兼掛心，因此認為隱瞞真相對祖母非常殘忍，嘆：「畢竟換位思考，見不到自己小孩最後一面，連生重病也不知道，真的會有遺憾。」無奈又深知祖母知道後，恐會以淚洗面：「只是讓她多擔憂。」

盼最後治療可見奇蹟 

事主又透露，雖然父親病情發現得太晚，確診時已是末期的最後時期，不過目前正接受免疫治療，暫未見有明顯副作用，或許仍有一線生機，盼可博得奇蹟出現：

「希望爸爸有機會能脫離呼吸器，再跟我們說說話。」

網民力勸告知真相：會變成遺憾

不少網民得悉事件後，紛紛分享自己經歷，力勸事主將事件如實告知祖母，否則對雙方而言都可能是一輩子的遺憾：「如果雙方意識都是清楚的，讓他們見這可能的最後一面是必要的，不然很容易兩個人都遺憾終身」、「阿嬤也活了這麼多年，會有自己的方法去消化這件事的」、「也許爸爸也想見阿嬤最後一面，少一天是一天」。

亦有網民認為事主一家可能早露端倪，指祖母在無法聯絡兒子時，其實早已心裡有數： 「老人家不再問，是她心裏有數了，她吃過的鹽比你們吃過的飯還多，我媽走的時候，大家也隱瞞外公，過年他沒看到我媽回去，就一直問，但連個電話都沒打……」

事主事後亦回應網民，指早前父親情況極差時，大伯曾安排組母前來探望，惟父親之後情況好轉，於是又改變主意，自己一家亦傾向要告知祖母，但大伯等人討論後決意隱瞞，相信有他們的顧慮，他們作為晚輩「不好說甚麼」；加上大伯是祖母的 「主要照顧者」，假如他們擅自告知祖母，令她每日以淚洗面，到時亦恐難以交代，表示將會嘗試再作溝通，坦言：「也不知道能瞞到甚麼時候，要這樣騙也很累。」

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

點擊圖片放大
+6
+5

40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

  • 第一期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第二期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第三期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第四期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 癌症 治療 台灣 肺癌 網上討論區

最高瀏覽

帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
河國榮逝世丨河國榮家中燒炭身亡　終年58歲
河國榮逝世丨河國榮家中燒炭身亡　終年58歲
奪命表演︱觀眾直擊恐怖一幕　女子商場表演雜技　突斷繩高空頭向下墮地亡
奪命表演︱觀眾直擊恐怖一幕　女子商場表演雜技　突斷繩高空頭向下墮地亡