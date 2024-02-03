生離死別｜父確診末期肺癌命危　憂祖母難承受隱瞞真相　網民嘆一原因恐早露端倪

白頭人送黑頭人，總令人感到心酸。台灣一名網民的父親，去年突然確診末期肺癌，入院後病情每況越下，幾度幾乎宣告不治，但仍堅強捱過。事主指家人心憂祖母難以接受噩耗，因此決定隱瞞真相，惟期間祖母曾多次找父親，加上新年將至，家人將要回鄉過年，網民嘆難尋合理借口說服祖母。不少網民得悉事件後，指祖母恐早已心存懷疑，力勸事主一家將事實告知祖母，勿留遺憾。

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該名網民日前於網上討論區「Dcard」以「爸爸罹癌難對阿嬤開口」為題發文，指父親於去年11月突然確診肺癌末期，入院後便「沒有出來過」，如今更已入住加護病房（ICU），目前雖然意識清醒，但已進行氣管切開術無法說話，期間病情更曾急轉直下，幾度宣告不治，但最終仍幸運地渡過難關。

心憂祖母難接受 決定隱瞞噩耗

突如其來的噩耗讓一家人都感到手足無措，事發後事主一家曾與大伯討論，是否要向祖母如實告知父親病情，擔心父親突然離世，祖母見不到最後一面恐留遺憾。惟大伯認為父親屬家中么子，結果卻第一個離世，擔心祖母無法承受喪子之痛，於是決定「先不要讓她知道，怕她傷心過度」。

雖然如此，事主亦坦言，祖母前段時間因久未聯絡到父親，曾向他們詢問父親狀況；雖然大家一致表示對方到外縣市工作，但事主認為祖母可能已懷疑「哪裡怪怪的」，但近期已沒再過問，讓大家都鬆了一口氣。

過年無法回鄉 事主嘆難尋合理借口

然而，事主表示每年除夕一家人都會回鄉過年，如今新年將至，假如他們一家沒有回去，必定引起祖母疑慮；惟父親無法說話開口，無法致電報平安，亦想不到有任何理由，可以令祖母放下疑慮，因此發文求助網民。

事主亦無奈指，他們年輕一輩得悉父親身患絕症後，每日都傷心兼掛心，因此認為隱瞞真相對祖母非常殘忍，嘆：「畢竟換位思考，見不到自己小孩最後一面，連生重病也不知道，真的會有遺憾。」無奈又深知祖母知道後，恐會以淚洗面：「只是讓她多擔憂。」

盼最後治療可見奇蹟

事主又透露，雖然父親病情發現得太晚，確診時已是末期的最後時期，不過目前正接受免疫治療，暫未見有明顯副作用，或許仍有一線生機，盼可博得奇蹟出現：

「希望爸爸有機會能脫離呼吸器，再跟我們說說話。」

網民力勸告知真相：會變成遺憾

不少網民得悉事件後，紛紛分享自己經歷，力勸事主將事件如實告知祖母，否則對雙方而言都可能是一輩子的遺憾：「如果雙方意識都是清楚的，讓他們見這可能的最後一面是必要的，不然很容易兩個人都遺憾終身」、「阿嬤也活了這麼多年，會有自己的方法去消化這件事的」、「也許爸爸也想見阿嬤最後一面，少一天是一天」。

亦有網民認為事主一家可能早露端倪，指祖母在無法聯絡兒子時，其實早已心裡有數： 「老人家不再問，是她心裏有數了，她吃過的鹽比你們吃過的飯還多，我媽走的時候，大家也隱瞞外公，過年他沒看到我媽回去，就一直問，但連個電話都沒打……」

事主事後亦回應網民，指早前父親情況極差時，大伯曾安排組母前來探望，惟父親之後情況好轉，於是又改變主意，自己一家亦傾向要告知祖母，但大伯等人討論後決意隱瞞，相信有他們的顧慮，他們作為晚輩「不好說甚麼」；加上大伯是祖母的 「主要照顧者」，假如他們擅自告知祖母，令她每日以淚洗面，到時亦恐難以交代，表示將會嘗試再作溝通，坦言：「也不知道能瞞到甚麼時候，要這樣騙也很累。」

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第一期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第二期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第三期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第四期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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