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【教師釘牌】去年6名教師涉專業失德被釘牌　1人涉不當網上帖文或校內行為

社會 19:16 2024/02/02

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蔡若蓮表示，去年47名被釘牌教師中，6人涉及專業失德。（資料圖片）

去年被釘牌（取消教師註冊）教師倍增至47人，教育局局長蔡若蓮今日（2日）在立法會教育事務委員會上表示，當中有6名教師屬專業失德，包括1宗涉及在社交媒體發布不適當帖文或於校內有不恰當行為，3宗涉及與學生有超越師生關係的交往，以及2宗涉及在課堂觀看或不小心播放色情影片，餘下41人因違法而被釘牌，主要透過新增3年1度的刑事紀錄查核行動中找出。

勞工界立法會議員林振昇指出，首名因《港區國安法》入獄的唐英傑亦「真誠後悔」擔當「升國旗手」，問及被釘牌教師可否獲得改過機會。蔡若蓮指，暫時未接獲被釘牌教師申請「復牌」，但自2021年立法會提出「有時限停牌」建議後，教育局至今仍在探討，局方過去已表明，為保障學生，如教師涉及一般刑事罪行、性犯罪或「嚴重過失」，均不可再註冊，但如較「輕微」、因專業能力方面被停牌，該名教師在3年內有強力證據證明符合覆核要求，可交由給專責小組重新考慮。

有議員關注釘牌數字是否反映當局以往「走漏眼」，未有及時發現違反專業操守的教師，蔡若蓮稱，透過刑事紀錄查核找出的個案，不涉及在職教師，全部人已離開教育界，但局方仍要取消其教師牌照，以杜絕他們返回教育界的機會。

另外，上月全港小學區際五人足球比賽，有隊伍懷疑走線避開與強隊作賽，另有家長反映學校外聘教練和伴侶在學生面前有親暱行為。蔡若蓮表示，已提醒各學校訂定服務合約時，提醒教練注意行為操守和守法，如有個別教練作出不恰當行為，校方應即時處理，局方未來會再提醒學校把關，如有需要再檢視相關指引。

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責任編輯：馮琪雅

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